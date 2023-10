Juan del Val estalla tras el revuelo causado por sus declaraciones sobre Jorge Javier Vázquez y la cancelación de 'Cuentos Chinos'

Las declaraciones de Juan del Val sobre la cancelación de Cuentos Chinos han generado una gran polémica. El escritor abordó este tema en una entrevista concedida a Las Provincias con motivo del lancamiento de su nuevo libro, Bocabesada, y los titulares que se generaron al respecto en ciertas publicaciones no fueron de su agrado. Algunos de ellos decían que le había declarado la guerra a Jorge Javier Vázquez o que le dedicaba un ofensivo insulto. Pero nada más lejos de la realidad y así lo ha expresado.

"Me da igual el corporativismo. Todos estos medios mienten y hay muchos más que no caben en la foto. Lo que publican es MENTIRA. Los medios de comunicación debemos reflexionar sobre esta lacra de los 'titulares'. Tengo una relación estupenda con Jorge Javier Vázquez y es imposible encontrar una declaración mía en la que no le muestre mi afecto. Imposible, porque no la hay. Pero a los carroñeros del clickbait les da igual. Ya sé que no tiene remedio, pero os habéis cargado el periodismo. A mí me da igual, esto es solo un ejemplo de otros muchos en los que se llenan titulares con cosas que jamás he dicho y nunca han pasado. Yo no soy una excepción, le pasa a todos los personajes públicos, se atrevan o no a decirlo. Yo sí me atrevo: sois escoria", ha publicado en su cuenta personal de Instagram.

Esto fue lo que dijo Juan del Val

Antes de analizar la cancelación de Cuentos Chinos, el colaborador expresó su profundo respeto por el presentador. "Le tengo un cariño personal porque en un momento dado él se portó bien conmigo y a mí eso siempre me gusta señalarlo", dijo. Después, compartió su opinión sobre lo ocurrido. "No quiero que suene prepotente, pero si suena propotente pues que suene. Competir con El Hormiguero es una cosa muy difícil... El Hormiguero no es una cosa que se hace así improvisando. Tiene muchísimo trabajo, con muchísima gente que piensa mucho para hacer un programa de 50 minutos cada día. Salir a competir con El Hormiguero solo con una idea no suele salir bien. Ya van muchísimos cadáveres, dicho con el mayor de los respetos, de mucha gente que ha intentado acabar con El Hormiguero y eso no funciona. Y no funciona porque, perdóname, se necesita mucho talento para competir con El Hormiguero, señaló.

El escritor añadió que "cuando alguien intenta competir o intentar ganar al Hormiguero, que se le tenga mucho respeto, porque sino, cuando te pasa lo que te pasa, que luego te cancelan el programa a los 10 días, pues no quedas bien". Por último, lanzó un mensaje para futuros programas que deseen desbancar a El Hormiguero. "Yo siempre deseo que cuando alguien hace un proyecto de televisión le salga bien, pero cuando se intenta competir con El Hormiguero, quien quiera competir con El Hormiguero ya sabe que son 18 años de ponérselo muy difícil y eso no es casualidad, y quien piense que es casualidad se va a estrellar".