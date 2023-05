Jorge Javier Vázquez reaparece en plena baja junto a su amiga Rocío Carrasco

Desde el pasado jueves 18 de mayo Jorge Javier Vázquez no ha vuelto a la televisión. No presentó esa noche la gala de Supervivientes y después de días de ausencia, Mediaset se vio obligada a emitir un breve comunicado para anunciar el motivo de su desaparición. "Os informamos que Jorge Javier Vázquez causa baja de manera temporal por prescripción médica. Desde Mediaset España le deseamos una pronta recuperación", señalaron desde el grupo de comunicación.

Cuando se cumple una semana de su baja por motivos de salud, el presentador ha reaparecido en escena, peror no en un plató de televisión, sino en el teatro en compañía de su buena amiga Rocío Carrasco. El empresario teatral y la hija de Rocío Jurado fueron fotografiados a su llegada al musical Aladdin en el Teatro Coliseum de la Gran Vía madrileña.. Pese a que no quiso hacer ninguna declaración, esta aparición en público no ha hecho más que tranquilizar a sus seguidores.

Aparecía muy sonriente, ccon buen aspecto, vestido con vaqueros y camiseta azul, y junto a una de sus buenas amigas, que siempre le ha apoyado cuando màs lo ha necesitado. Recordemos que el pasado verano cuando sufrió faringitis y estuvo días apartado de la televisión, la esposa de Fidel Albiac no dudó en acudir a su casa para interesarse por su salud durante su convalencencia. El comunicador compartió entonces una foto con la hija de Rocío Jurado para anunciar su vuelta, lo que ha hecho pensar a sus fans que tal vez este encuentro podría suponer nuevamente su regreso.

Se desconoce cuando volverá Jorge Javier a la pequeña pantalla, pero su marcha se ha producido poco después de que Mediaset anunciase el fin de Sálvame después de 14 años de emsión. Al empresario y escritor catalán aún le quedan dos años de contrato con la cadena, pero en los últimos días se ha venido informando sobre un futturo incierto del presentador ante la posibilidad de que la cadena quiera rescindir su contrato antes de tiempo, una noticia que el grupo de comunicación ha negado de forma rotunda. "Es rotundamente falso que Mediaset España esté preparando la liquidación de su contrato". Jorge Javier por el momento está ligado a Mediaset hasta el año 2025, después de que Paolo Vasile renovase su contrato antes de irse de la compañía.

