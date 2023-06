Jorge Javier Vázquez anuncia su retirada temporal de la televisión: 'Necesito parar para cuidarme'

"Perdonad que os robe un instante". Con estas palabras empezaba Jorge Javier Vázquez su despedida, temporal, de la televisión. Y es que, el presentador de Sálvame ha dicho adiós a la televisión, por un tiempo, con una emotiva carta que ha publicado en sus perfiles públicos de redes sociales.

Jorge Javier ha querido agradecer todo este tiempo a las personas que han estado junto a él y a todos los que han estado apoyándole en estos meses tan complicados, sobre todo a raíz de la cancelación del programa estrella de Telecinco y con los altibajos de salud que ha padecido en los últimos meses. De hecho, Jorge Javier estaba de baja desde el pasado 25 de mayo, fecha en la que se le vio por última vez en la pequeña pantalla.

"Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena", ha escrito con profunda pena. "Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme", continuaba la carta, añadiendo que lo hacía para preguntarse a sí mismo "qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero".

"En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir, 'hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena", sentenciaba.