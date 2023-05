Jorge Javier desvela cómo fue su encuentro con Ana Rosa Quintana tras cancelarse 'Sálvame'

Jorge Javier Vázquez siempre ha sido el líder de 'Sálvame', siendo el encargado de conducir el programa la mayoría de las tardes desde hace catorce años. Aún así, se enteró de la misma forma que sus compañeros del programa de la cancelación de este: a través de los medios de comunicación. Aunque reconoce que le "hubiera gustado" que una decisión tan importante se le comunicara "de otra forma", asegura que "esto es lo más usual del mundo" en su profesión. "Pero sucedió así. Punto. Ya está. No hay que regodearse más en este tipo de situaciones porque te impide avanzar".

'Sálvame' cumple 14 años: así han cambiado sus colaboradores

El presentador ha desvelado que se encontró con la que será su próxima sustituta en los pasillos de Mediaset. Será Ana Rosa Quintana quien se instale en las tardes de Telecinco cuando Sálvame haya dejado libre el espacio que ahora ocupa. “Me encontré a Ana Rosa de casualidad y lo que me salió de corazón fue darle dos besos y desearle suerte. Empecé a trabajar con ella hace más de 25 años en Sabor a ti, en Antena 3. Sinceramente, por encima de todo, yo le tengo un gran cariño a Ana Rosa Quintana, no lo puedo negar”, asegura. “Le di dos besos y le dije que estas son cosas que pasan en la empresa”.

La reacción de la madre de Jorge Javier Vázquez tras cancelarse ‘Sálvame’: ‘¿Y ahora qué vas a hacer?’

Ella, asegura, le explicó que había aceptado la oferta de presentar las tardes por su compromiso con Mediaset: “Ya que la cadena se había portado tan bien con ella, quería corresponder a esa relación tan buena que tenían”. Parece que el aprecio es mutuo. “Jorge Javier es un tipo estupendo con el que ideológicamente no comparto nada. Pero nos queremos”, confesó la comunicadora de 67 años hace unos días.

Su futuro en Mediaset tras cancelarse 'Sálvame'

Hace unas semanas Jorge Javier desveló en La matemática del espejo, que seguirá vinculado a la empresa un par de años más: "Mi intención es seguir. Yo tengo contrato de exclusividad hasta 2025. Y continuaré en mi puesto de trabajo. Ahora se acaba Sálvame y Supervivientes se acaba el 29 de junio, y por ahora no me han comunicado que tenga ningún proyecto nuevo. Todavía es pronto. No sé cuál será mi futuro en la cadena", señala.

La rotunda respuesta de Carlota Corredera a la cancelación de 'Sálvame', el programa de su vida

Por otro lado, el presentador ha resaltado las virtudes de su programa, pero sin obviar los errores que se han cometido a lo largo de catorce años. "Lo que ha hecho este equipo es heroico. Hemos cometido errores, pero Sálvame tiene la edad de un adolescente. Cuando empezó, la sociedad era de una manera y yo era de una manera. Hemos debido adecuarnos a una sociedad en la que todo ha ido muy deprisa, yo creo que nos hemos sabido adecuar".

Y emocionado, asegura estar "orgulloso" de la evolución que se ha vivido en un plató al que también "odió" con todas sus fuerzas: "Ahora parece que todos hemos nacido aprendidos, pero no es así. Hemos aprendido día a día con la evolución de la sociedad. Si esto lo tienes que hacer en directo, ¿cómo no se te van a ver las costuras? Estoy orgulloso del cambio que ha hecho el programa para adecuarse al profundo cambio que ha sufrido la sociedad española".