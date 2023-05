La rotunda respuesta de Carlota Corredera a la cancelación de 'Sálvame', el programa de su vida

Desde que la semana pasada saliese a la luz la noticia de la cancelación de Sálvame, no han dejado de producirse reacciones de los colaboradores, presentadores y trabajadores del programa. La gran mayoría de ellos lo ha hecho por medio de las redes sociales. Aunque no todos se han pronunciado en estas plataformas. Este ha sido el caso de Carlota Corredera. La que fuera directora y presentadora de Sálvame ha sido la última en romper su silencio y en dar su opinión de todo lo ocurrido a través de un podcast.

Hace unos días, la propia Carlota Corredera se limitaba a retuitear el comunicado que envió la productora, una vez que Mediaset España hizo oficial el cierre del programa. Ahora, la que que fuera directora de Sálvame desde 2009 a 2014, se ha sincerado de lo sucedido y ha hablado largo y tendido de la decisión tomada por la cúpula directiva de la casa. "Desde el viernes estamos todos los miembros de la familia Sálvame tristes, un poco conmocionados. Creo que nadie se ha hecho a la idea", comenzaba expresando la presentadora en el pódcast Menudo trajín, la cual se ha mostrado dolida y molesta por cómo se había comunicado el final del programa.

"Parece ser que esa información estaba prevista para que se publicase el lunes. Se adelantó la publicación, y les pilló a mis compañeros en directo, a mí en casa. Y creo que no es la mejor manera de enterarse de algo así", decía con rotundidad, haciendo referencia a cuando salió a la luz. "Creo que el equipo de Sálvame es genial, que van a seguir trabajando fuera de ahí. Se merecían, sin duda, que la noticia la recibiesen de otra manera", continuaba. "Sálvame ha hecho ricas a muchas personas y se merecía una despedida, que no sé cómo no ha sucedido todavía, y una comunicación. Es fundamental además en un programa que ha dado tanto a Mediaset", se sinceraba la gallega.

Tras ser directora del formato, Carlota Corredera pasó a presentar hasta el año 2022. "Es muy difícil no pensar en todos los compañeros y las familias que trabajan y llevan 14 años con una vida muy estable, haciendo lo más bonito del mundo, que es entretener a la gente", lamentaba, poniendo en valor lo que había logrado Sálvame en todo este tiempo y asegurando que había actuado como un "antídoto contra la soledad" de muchos telespectadores. Además, la presentadora ha resaltado la forma en que los colaboradores y el resto de trabajadores están llevando la cancelación del programa: "Si hay algo que hemos hecho, o intentado hacer, es no tomarnos en serio. La naturalidad que se ha transmitido ha llegado para quedarse", declaraba con rotundidad, finalizando con un mensaje de ánimo para todos sus compañeros.

Era el 5 de mayo cuando saltaba la noticia bomba: el fin de la era Sálvame, tal y como adelantaba Informalia. Tres días más tarde, Mediaset lo hacía oficial. Desde entonces, el único cambio que ha habido ha sido el de la fecha del cierre del programa. Al parecer, y según desvelaba Lecturas, la última emisión del formato será el próximo viernes 23 de junio. Ese día diremos adiós a uno de los programas con más audiencia de la televisión española.