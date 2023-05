El viral cruce de declaraciones entre Jorge Javier Vázquez y Ana Rosa Quintana tras el tsunami de Mediaset

Desde que la semana pasada saliese a la luz la noticia de la cancelación de Sálvame, no se habla de otra cosa en los mentideros televisivos. Todo lo relacionado con el programa se vuelve viral en cuestión de segundos. El último acontecimiento tiene como protagonistas a Jorge Javier Vázquez y a Ana Rosa Quintana, quien ocupará a partir de septiembre las tardes de Telecinco. La presentadora era entrevistada en el podscat Poco se habla -presentado por Ana Brito y Xuso Jones- y allí describía su relación con el presentador: "Es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada". Unas declaraciones a las que Jorge Javier no ha tardado en responder.

Durante la entrevista, grabada solo unas semanas antes de que los pasillos de Mediaset se revolcuionaran, la presentadora se sinceró al hablar sobre su compañero: “Creo que soy una de sus descubridoras. Rosa Villacastín, luego yo”. Eso sí, no dudó en destacar el buen trabajo que realiza Jorge Javier: “Me parece que Jorge es brillante, es un tipo estupendo”. Muy sincera, durante su intervención la periodista reconoció que ideológicamente no comparten nada, pero eso no es impedimento alguno para que mantengan una magnífica relación: “Nos queremos”.

Unas declaraciones a las que Jorge Javier Vázquez, no ha tardado en contestar, ya que siempre ha destacado por su honestidad y no callarse nada, por lo que esta vez no iba a ser menos. El presentador de Sálvame ha compartido en su perfil social el artículo de VerTele -Ana Rosa Quintana, sobre Jorge Javier Vázquez: “Es un tipo estupendo, con el que ideológicamente no comparto nada”- junto a él ha escrito: "Dice la verdad", confirmado así que está de acuerdo con lo que dijo la presentadora durante la entrevista. Una reacción viral que ha provocado que muchos de sus seguidores se pronuncien sobre ello y reconozcan que es cierto que nada tienen que ver el uno con el otro.



A pesar de ello, Ana Rosa reconoció durante la charla con los presentadores de Poco se habla, que también existe mucho aprecio entre ambos: "Nos queremos. Cuando él ha tenido problemas yo le he llamado, y cuando yo he estado enferma, él me ha llamado. En verdad estamos muy lejos", sentenció. También quiso hablar sobre los nuevos directivos de la cadena de Fuencarral: "Ha llegado un equipo nuevo, pero es un equipo muy solvente, también los conozco desde hace tiempo y son estupendos", decía sobre sus nuevos jefes, los mismos que han decidido que sea ella la encargada de hacer otro contenido y tipo de programa.

La comunicadora de 67 años confirmó hace unos días en su programa que la noticia de la cancelación de Sálvame le afecta de forma directa ya que es ella, la que tomará el relevo de sus compañeros y se pondrá al frente de las tardes de Telecinco: caba de salir una nota de prensa de la cadena confirmando que, largo me lo fiais, a partir de septiembre haré mudanza a las tardes", comenzó diciendo en plató con un toque de humor.

"Lo que pasa es que no voy a dejar la mañana, no os hagáis ilusiones, que voy a seguir dando guerra", les decía hace una semana con una sonrisa a sus colaboradores. La presentadora también seguirá al frente de El Programa de Ana Rosa. Una muestra más que la afianza como uno de los rostros más reconocidos de Mediaset.

