El final de 'Sálvame' coincide con dos fechas clave para el equipo

El último programa de Sálvame coincide con una fecha muy señalada: el segundo aniversario de la muerte de Mila Ximénez. La colaboradora sevillana falleció el 23 de junio de 2021 y su muerte, tal y como confesó Belén Esteban en El Deluxe, marcó un antes y un después en el devenir de todo el equipo. "Yo he estado siempre en el eje del mal aunque no pertenecía a él, yo he vivido momentos de Kiko Matamoros, Kiko Hernández y Mila que si la gente supiera... por ejemplo, Mila decía: 'Vaya tarde más aburrida. ¿A por quién vamos?'. Y Matamoros o Kiko Hernández respondían: 'Venga, a por Lydia.' Y Lydia se iba llorando y yo flipaba. Pero todo se hizo para entretener a los espectadores", contó la tertualiana con cierta nostalgia.

El final de Sálvame también coincide con el 70 cumpleaños de Paolo Vasile, el que fuera consejero delegado de Mediaset durante más de dos décadas, de 1999 a su salida pactada a finales de 2022. El italiano, que nació el 23 de junio de 1953 en Roma, reivindicó recientemente la importancia del programa como "un fenómeno de masas". "En el futuro se estudiará Sálvame, es un movimiento popular que ganará importancia con el tiempo", dijo en una entrevista concedida a El Español.

Además, se mostró muy molesto con el término al que se refieren para hablar de este espacio, que se ha mantenido 14 años en antena. "Llamar telebasura a algo que a la gente le gusta es ofender al público. No es educado hablar de telebasura. Es muy ofensivo hablar de basura cuando consiste en algo a lo que la gente dedica tanto tiempo. Me parece una gran estupidez Sólo hay dos clases de televisión: la que la gente ve y la que la gente no ve", declaró.

Vasile siempre apostó por Sálvame, a pesar de los sonados desencuentros que tuvo en el pasado con Jorge Javier Vázquez. "Me castigó por hablar de 'rojos y maricones' en Sálvame", desveló el presentador en la revista Lecturas. Jorge Javier dijo que Vasile estuvo más de dos meses sin hablarle y que él decidió enviarle el siguiente mail: "No quiero trabajar en una empresa que se me castiga de esta manera, porque si estás enfadado conmigo lo que tienes que hacer es llamarme y echarme la bronca, pero no dejarme de hablar". Lo arreglaron, pero volvieron a enfrentarse cuando el presentador hizo humor con la comida que los enfermos tomaban en El Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal. "Ahora la gente en vez de ir a Supervivientes quiere ir al Zendal a adelgazar", bromeó. A Vasile no le hizo gracia este comentario y de nuevo se instaló el silencio entre ellos. "Todo eso desembocó en una crisis brutal", recordó Jorge Javier. El presentador comunicó entonces su intención de irse de la cadena, pero el italiano se mostró arrepentido: "Perdóname, me he excedido con el castigo".

El italiano soplará las velas en Roma junto a su familia. Está casado con Annalisa, a quien conoció en su último año de instituto, y tiene tres hijos con ella (los dos mayores se dedican al cine y la televisión). Muy discretos, los hijos del matrimonio solo se han dejado ver en la cena sorpresa que Borja Prado, presidente de Mediaset, organizó a Vasile por su despedida. "Fue súper emotivo porque no sabía nada. Al ver a sus hijos, se rompió y nosotros nos rompimos todos con él", contó Ana Rosa Quintana. "Ni él ni los que estábamos allí olvidaremos esta noche", añadió. Por último, la presentadora le dedicó estas bonitas palabras al italiano: "Después de 23 años, él ha decidido marcharse. Ha sido un grande de la televisión y todos los que trabajos aquí le reconocemos como una persona con un gran corazón que nos ha cuidado mucho a todos. Paolo, gracias por todo".