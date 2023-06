De Rosa Benito a Karmele Marchante, ¿qué colaboradores de 'Sálvame' acabaron enfrentados al programa?

Si hay algo que caracteriza a Sálvame durante estos catorce años de emisión ininterrumpida que está a punto de echar el cierre, esa es la amplísima nómina de colaboradores que han pasado por el programa a lo largo de su historia. Algunos son rostros icónicos del formato que todos su seguidores reconocen al instante, mientras que otros cayeron pronto en el olvido.

La inmensa mayoría, eso sí, ha tenido algo en común: si querían conservar esa silla en plató, debían darlo todo no solo en lo profesional sino también en lo personal. Es decir, convertirse ellos mismos en protagonistas de la noticia para bien o para mal, por encima incluso de las 'celebrities' o personajes de los que hablaban.

En ese ir y venir de tertulianos desde que arrancó el magacín en marzo de 2009, hay quien se ha mantenido fiel al mismo y aún perdura a día de hoy cuando está a punto de bajarse el telón, caso de Belén Esteban o Kiko Hernández. Son caras fundacionales de Sálvame que compartieron el inicio de aquella aventura con otros compañeros que también dejaron huella, pero que en este último caso la relación con el programa no ha acabado siendo la misma.

Colaboradores que trabajaron durante un tiempo considerable en las tardes de Telecinco y, tras su salida, terminaron abiertamente enfrentados al espacio producido La Fábrica de la Tele. Los motivos para tal desencuentro fueron distintos según la persona, y algunos se agravaron de tal manera que desembocaron en demandas judiciales. Los recordamos y, aunque puede que no estén todos los que son, sí son todos los que están.

Rosa Benito, una historia de amor y odio con 'Sálvame'

Su carisma y espontaneidad hicieron que pronto se quitara la etiqueta de 'mujer de Amador Mohedano' o 'cuñada de Rocío Jurado', siendo una de las tertulianas estrella del programa de tarde en su primera etapa. Después de un largo idilio que duró más de un lustro, la cosa se torció y Rosa acabó no renovando. Entre sus mayores disputas, además, estaba el hecho de que su hija Rosario mantuviera una guerra abierta con Sálvame.

Tras ganar Supervivientes, Benito se apartó temporalmente de la tele y volvió después para colaborar en otros espacios de la cadena como Ya es mediodía, donde hablaba así del formato que le dio la popularidad: "Antes era un programa con el que te reías. Te lo pasabas bien, llorabas, te levantabas, volvías... ahora se ve mucha pelea y parece ser que a la gente ya no le gusta", decía mientras recibía ya por entonces todo tipo de ataques desde Sálvame.

Karmele Marchante, la más vehemente contra el programa

Si hay alguien que ha renegado de su paso por Sálvame de la forma más explícita, esa es Karmele Marchante. Tanto es así, que cuando se enteró de la cancelación del formato, declaró lo siguiente: "Ni me alegro ni me dejo de alegrar. Tengo relación con gente de la redacción y los puestos de trabajo me importan, porque sé lo que es. Pero por los directores, el plató y el cabeza de plató sí que me alegro... ¡qué se fastidien!", dijo a El Mundo.

Tiempo atrás, la periodista catalana declaró estar "harta, quemada y asqueada" con el programa y lo calificaba como "los seis peores años profesionales" de su vida. "Me sentí vejada, humillada, insultada y maltratada por una serpiente y unas bichas sádicas y psicópatas", expresó en una entrevista para Pronto al recordar aquellos años donde fue colaboradora.

Raquel Bollo, un adiós entre gritos y palabras altisonantes

La diseñadora de moda ha protagonizado, como muchos otros tertulianos de Sálvame, diferentes abandonos y regresos al programa en todo este tiempo. Sin embargo, fue hace tan solo unas semanas cuando se vivía la situación más tensa nunca vista hasta entonces con Raquel, cerrando de la peor manera posible su vínculo con el magacín. Su furia se desató cuando vio que estaban entrevistando a Rocío Cortés, hija de Chiquetete, quien criticó tanto a la colaboradora como a sus hijos Manuel y Alma.

"¡Me vas a pedir perdón!... Habláis de menores, de padres... ¡Sois unos sinvergüenzas! ¡Quince años dando aquí el callo! No me habéis dejado cerrar capítulo en la vida... ¿Esto es lo que queríais, espectáculo? Pues sí, pero la demanda sigue, porque me habéis seguido maltratando psicológicamente mucho", se lamentaba. "Me da igual Telecinco y su p... madre ¡Ya está bien!", exclamaba. Posteriormente y ya en otro plató de Mediaset, Bollo quiso disculparse con la cadena "que me ha dado también muy buenos momentos y el poder tener un trabajo para sacar a mi gente adelante", manifestó.

La indignación de Anabel Pantoja con los responsables del formato

La influencer ha sido una de las caras más reconocibles de Sálvame en esta útima etapa, siendo no solo una fija en el set sino la gran defensora y voz de su tía, Isabel Pantoja, en el espacio de Mediaset. Ya desvinculada del mismo desde hace meses, recientemente cargaba contra ellos a través por una información que le afectaba directamente. La polémica surgía cuando se afirmaba que la excolaboradora del programa había comprado una propiedad en Pozo Izquierdo (Gran Canaria), de donde es su exmarido Omar Sánchez, y que esta había sido okupada.

"Decepcionante que por rellenar un bloque o tener un vídeo más, sean capaces de inventarse tal barbaridad y hacer daño a personas anónimas y dañarme a mí", escribió Anabel en sus redes sociales. "Es una pena que llaman desde las 11 de la mañana para preguntar con quién te estás acostando y para un tema tan serio, no lo hagan conmigo", añadía. "Después de lo de mi papá, que en paz descanse, es normal que hagan lo que sea", señalaba en relación al fallecimiento el pasado octubre de su progenitor, Bernardo Pantoja.

"Os deseo lo mejor y que jamás digan de vosotros públicamente mentiras, supuestos delitos, infidelidades, falta de profesionalidad con marcas, escándalos públicos, hasta devolver ropa usada. No fui la mejor compañera y colaboradora, pero creo que me porté bastante bien y di mucho por aquello. No me lo merezco", concluía interpelándoles con evidente disgusto y pesar.

Las Campos, Paz Padilla y Antonio David Flores, casos aparte

Junto a los nombres anteriormente citados, hay otras caras muy populares asociadas al universo Sálvame que han vivido situaciones de diversa índole contra la llamada cúpula que encabezan los productores Óscar Cornejo y Adrián Madrid. Buen ejemplo de ellos lo tenemos en la familia Campos, donde tanto María Teresa -que ejerció como Defensora de la Audiencia- como Terelu y Carmen Borrego han tenido sus más y sus menos con el magacín.

Ellas han sido o siguen siendo colaboradoras o presentadoras, se marcharon por voluntad propia entre duras críticas y lamentos, volvieron tras hacer las paces... y así hasta el viernes que todo llega a su fin. Por su parte, Paz Padilla tampoco terminó su extensa andadura en el programa en los mejores términos, si bien ella fue maestra de ceremonias como Jorge Javier Vázquez o Carlota Corredera.

En el caso de Antonio David Flores, pasó de ser un tertuliano activo a ser despedido de manera fulminante tras el estreno de la docuserie de Rocío Carrasco, Contar la verdad para seguir viva, donde esta vertía graves acusaciones de maltrato sobre él. Esto supuso que el ex Guardia Civil llevara a los tribunales a La Fábrica de la Tele y acabara siendo indemnizado con una importante cantidad de dinero.

