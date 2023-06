Carlota Corredera, apartada totalmente de 'Mediaset' diás antes del final de 'Sálvame' La presentadora se despedía del programa el 25 de marzo de 2022: 'He sido muy feliz y lo más importante de mi vida me ha sucedido aquí'

Mediaset habría tomado una drástica decisión a pocos días del final de Sálvame. Según publica Bluper, la cadena habría retirado la foto de Carlota Corredera del conocido paseo de la fama. La periodista gallega, de 48 años, colgó su primera imagen el 12 de enero de 2018. "Que sepáis que para mí, que llevo trabajando en esta cadena desde el año 2004, me hace mucha ilusión. He pasado por estos pasillos de día, de noche, al mediodía... todo tipo de situaciones en todo tipo de programas", dijo en aquel momento. Corredera inauguró su cuadro junto a sus compañeros. "Es un sueño estar aquí. Le quiero dar las gracias a todo el mundo que ha hecho posible esto, porque esta foto es la foto de los equipos de los programas en los que he trabajado", añadió.

Tal y como explicaron desde la cadena, es el departamento de comunicación e imagen corporativa el que decide qué rostros de Mediaset deben estar en este famoso pasillo. Se suele priorizar a los presentadores que tienen programas propios y aseguran que los cuadros no desaparecen al día siguiente de acabar un programa o irse un presentador de la empresa. A veces pueden quedarse días, semanas o incluso meses. Cuando esto ocurre, el grupo suele dar el cuadro a los protagonistas para que lo tengan de recuerdo. Otras veces los guarda la cadena como recuerdo en su estudio de Villaviciosa de Odón (Madrid). También pueden ir a parar a un restaurante mítico que está decorado con fotos de antiguos programas y presentadores de Mediaset.

Carlota Corredera se despidió de Sálvame el 25 de marzo de 2022. "Han sido 13 años, toda una vida en este programa. He sido muy feliz y lo más importante de mi vida me ha sucedido aquí. Me voy muy contenta y muy agardecida por todos aquellos que habéis apostado por mí y me habéis apoyado", declaró aquel día. "Gracias a todo el equipo, que sois mi familia. Espero que durante muchos años sigáis acompañando y entreteniendo a la gente haciendo el trabajo más bonito del mundo. Gracias", finalizó.

Sin embargo, su deseo no se ha hecho realidad. Este viernes el programa se despide para siempre de la audiencia. "El 23 se van a despedir por todo lo alto, y como todo el mundo estaré pegada a la tele para ver el final de un programa que ha hecho historia. No lo sé si estaré en el final, podría ser, lo vamos a dejar abierto", declaró la que fuera directora y presentadora del formato a El televisero. En esta entrevista también habló sobre Jorge Javier Vázquez, que se encuentra de baja médica. "Con la marcha de Jorge Javier salimos perdiendo todos. Ojalá encuentre las fuerzas para que el 23 de junio esté al frente del último programa. Él se lo merece y Sálvame también".

Los pasos de Carlota se alejan cada vez más de la televisión. Hace tan solo unas semanas presentaba su nuevo proyecto profesional, Superlativas, un videopodcast donde se puede opinar y hablar con libertad, tal y como expone en el trailer oficial. "Según la esperanza de vida en España, ya he vivido más de la mitad de los años que me quedan. Y aquí estoy dispuesta a exprimir la vida. ¡Quiero ser libre, quiero volar, quiero comunicar... Lo necesito como el respirar! Quiero que se escuche mi voz y, sobre todo, quiero seguir escuchando para entender este mundo, para ser más feliz. ¡Y ya me he puesto en marcha! Porque, aunque a veces nos hayan hecho sentir pequeñas, todas nosotras somos superlativas!", pronuncia emocionada.