Terelu Campos se confiesa al límite tras la situación en la que se encuentra su familia

La situación familiar en la que están inmersas está pasando factura a las hermanas Campos. Si hace unos días era Carmen Borrego la que tenía que abandonar el plató de Así es la vida en directo, ahora ha sido su hermana Terelu Campos quien se ha confesado al límite. Además del conflicto que tienen con el hijo de Carmen, José María Almoguera, tras las duras declaraciones que este dedicó a su madre, ahora se enfrentan a las palabras de Edmundo Arrocet y su hija, que han criticado la relación que tenían ambas con su madre, la recordada María Teresa Campos. "No puedo más, te prometo que no puedo más ya con todo. No hay tregua" reconocía Terelu en D Corazón.

La colaboradora aseguraba que ve cómo no cesan las polémicas y eso la ha llevado a una situación complicada. Explicó que le molestan los comentarios de aquellas personas que hace mucho tiempo que no hablan con ella o que no conocen exactamente su situación. Se refirió así a la situación con su sobrino, sobre la que habló cuando su hermana salió del concurso Supervivientes. "Yo consideré que era una injusticia hacia mi hermana y por eso hablé, hay un momento en que dices: no puedes pasarte la vida callada cuando la historia no es así" dijo.

Dejó sin embargo la puerta abierta a un acercamiento, asegurando que si José María Almoguera lo considera siempre la encontrará dispuesta a hablar. "Yo estoy abierta a que me la hagan también (se refiere a una llamada) porque siempre he dicho que he estado, que estoy y estaré, pero no solo yo, alguien más importante que es mi hermana. Ahora me voy a Málaga unos días porque necesito otra vez una dosis de amor…" reconoció Terelu. Las declaraciones de Edmundo Arrocet sobre María Teresa Campos y sus hijas han dolido mucho a estas, como ya demostró Carmen hace unos días.

La colaboradora no pudo contener las lágrimas mientras contradecía algunas de las afirmaciones del cómico. "Desgraciadamente, he visto a mi madre llorar muchas veces" lamentaba mirando al cielo y con los recuerdos y las emociones a flor de piel. Carmen aseguraba que estaba agotada y que no quería hablar más de este tema: "No tengo nada que decir, no tengo nada que defenderme. Mi conciencia la tengo tranquila. He amado y respetado a mi madre hasta su último aliento. Y quien me conoce sabe que no soy altiva y que mi madre para nosotros era lo más importante" dijo. La colaboradora tampoco ha querido ahondar en el distanciamiento con su hijo y su nuera, asegurando que ella siempre estará ahí para él.