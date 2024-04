La respuesta de Carmen Borrego a los reproches de su exnuera Paola Olmedo: 'Nunca he hablado mal de ella. Ella sí de mí'

Las palabras de José María Almoguera contra su madre Carmen Borrego han abierto de nuevo una importante brecha que separa a madre e hijo. La colaboradora, ya repuesta de la sorpresa inicial que supusieron para ella los reproches de su hijo, ha retomado su trabajo en televisión respondiendo a sus duras declaraciones. La hermana de Terelu Campos ha señalado además a su nuera, a la que ha respondido después de que esta le recriminara su actitud cuando contó la noticia de su embarazo y a la que considera en parte responsable de la actitud de su hijo.

En la entrevista Paola Olmedo aseguraba que le había molestado que Carmen Borrego contara que estaba embarazada de manera pública, después de haberle pedido expresamente que no lo hiciera. Carmen respondía en Vamos a ver recordando que ella también sufrió cuando vieron la luz unos audios de Paola en los que esta criticaba a la familia Campos. En aquel entonces recuerda que les quitó importancia y suavizó el revuelo que se originó. "¿Se ha disculpado ella conmigo por los audios? Yo perdono y olvido, pero ella no perdona ni olvida. Entonces yo no pido perdón porque creo que con el acercamiento fue suficiente".

Se mostró rotunda con respecto al papel que considera que tiene su exnuera en estas declaraciones. "A mi hijo le voy a defender por encima de todo, pero ella (Paola) no es mi hija. Lo que pienso es que hace esto para salvar su matrimonio y lo hace de forma condicionada. Mi hijo quiere salvar su matrimonio porque está enamorado de Paola. Si me tienen que sacrificar a mí para que sea feliz, yo me sacrifico", dijo Carmen Borrego. Se mostró en Así es la vida muy dura con su exnuera. "No sé quién le ha hecho daño a Paola porque nunca he hablado mal de ella. Ella sí de mí. A lo mejor piensa que somos más que ella porque somos Campos, pero lo que piense ella yo no tengo la culpa porque de mi vida no puede desaparecer el apellido, ni mi madre".

"Yo nunca estaría con una persona que no quiere a tu familia. Eso desgraciadamente se paga y se paga muy caro. Las personas cuando están contigo tienen que respetarte a ti y a tu familia", concluyó sobre su nuera. La colaboradora ha encontrado en su hermana Terelu y su sobrina Alejandra mucho apoyo y se lo ha agradecido de manera pública. "No esperaba menos de ella y le agradezco mucho su apoyo. Quiero aclarar que yo no sabía nada de la entrevista de mi hijo y la mano de mi hermana era la mano de alguien que me conoce muy bien".

También ha recibido palabras de aliento de su amigo Kike Calleja, último expulsado de Supervivientes, concurso que ella tuvo que abandonar debido a sus problemas de ansiedad. De hecho fue durante la entrevista de este en plató cuando Carmen se conmovió hasta el punto de tener que dejar el directo. "Lo siento por ti, porque no te lo mereces. Que te critiquen sabiendo todo lo que has hecho por ellos. Me parece muy injusto" dijo Calleja. El presentador Carlos Sobera explicó por qué Carmen se había marchado. "No es que le haya sentado mal, se ha sentido indispuesta, porque emocionalmente ha tenido un bajón por hablar del tema y nos ha pedido salir del plató".