Las claves de la entrevista de Carmen Borrego en el programa en el que trabaja su hijo José María

Carmen Borrego está recuperando poco a poco la normalidad en su vida tras su agitado paso por 'Supervivientes 2024'. La colaboradora ha vuelto al plató de Así es la vida, programa en el que trabaja. La reincorporación al programa presentado por Sandra Barneda y César Muñoz ha sido algo incómodo para la hija de María Teresa Campos, ya que su hijo José María, que recientemente ha hecho unas polémicas declaraciones sobre su madre, también trabaja ahí cómo parte de su equipo técnico: "Saber que tu hijo está a unos metros y no verle, para mí no es agradable. No tengo ningún problema en mirarle a la cara, saludarle, y mirarle a los ojos", ha confesado muy sincera Borrego.

El posible reencuentro con su hijo

En el programa de Telecinco le han preguntado a Carmen sobre cómo se imagina un posible reencuentro con su hijo: "Mi reacción sería totalmente normal, lo que no quiero es ponerle en una situación complicada a él. Jamás lo he hecho, aunque él si me ha puesto en una situación complicada a mí". Muy sincera ha reflexionado acerca de que una mujer no deja de ser madre de un día para otro, a pesar del "dolor que siente en estos momentos".

Abierta a una reconciliación

La malagueña ha reconocido que hace meses que su hijo y ella tienen problemas: "Creo que mi hijo no me quiere bien". Y ha añadido en la entrevista al programa de Mediaset que ella se define como una persona poco rencorosa y no cierra las puertas a una posible reconciliación con su hijo: "Todas las crisis se pueden solucionar. Con amor se puede solucionar, y yo lo tengo, no sé si ellos a estas alturas también".

Muy dolida, pero no hundida

Carmen se entreró de la separación de su hijo en Honduras y presentía, reconoce ahora, que algo no iba bien. "Sabía que algo con mi hijo no estaba bien, pero no sabía que era conmigo". Carmen creo que las polémicas declaraciones de su hijo contra ella es "por salvar su matrimonio, él ha pensado que si no hacía esto la perdía y me ha sacrificado a mí, eso es lo que realmente pienso".