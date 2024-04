Carmen Borrego revela si ha hablado ya con su hijo José María tras sus polémicas declaraciones

El regreso a España desde Honduras de Carmen Borrego ha estado marcado por las duras palabras que le ha dedicado su hijo José María Almoguera en una entrevista. La colaboradora, que se está adaptando a su regreso a casa tras Supervivientes, ha explicado en el plató de Supervivientes: Conexión Honduras, cómo se encuentra ahora que han pasado unos días de su vuelta. "Tiene que entender todo el mundo que es mi hijo, jamás voy a ir en contra de él, creo que se ha equivocado, pero no ha matado a nadie. Pido respeto por mi familia y no voy a hacer leña del árbol caído" reconocía.

Carmen comentó que necesita tiempo y que quiere dejar que las cosas se suavicen. "Las relaciones siempre tienen que ser de dos, no puede ser que uno siempre de y otro no tanto. Aún así yo he dado porque he querido, hay algo para mí que es lo más importante de mi vida que es un niño, que se tiene que criar en el amor y no en las discusiones familiares. Si retirándome yo mi hijo va a ser feliz, que no se preocupe que yo me retiro" apuntó. Sí que reconoció que todavía está muy sorprendida por lo que ha leído. "No he roto, estoy en shock, hay muchas cosas que no entiendo, tengo que pensar tranquilamente, pero he sufrido más por lo que se ha dicho de él que por lo que ha ocurrido".

Pedía así que no se juzgara a José María. "No quiero que sus compañeros le den la espalda, quiero que siga trabajando sin ningún problema, yo no voy a poner ninguna piedra en el camino" dijo. Una de las preguntas que le ha hecho Sandra Barneda a Carmen es si ha podido hablar con su hijo estos días. "No he hablado con él. No le he llamado ni él a mí, cero comunicación. No es algo habitual, pero no esperaba que lo hiciera, me parece lógico de que no se haga en estos momentos. Para hablar de lo que ha ocurrido hay que tomar distancia, hay que enfriarse, hay que entenderlo y hay mucho que aclarar, creo que ahora mismo no es el momento". Comentó además que sabe que no le va a responder si suena el teléfono: "Cuando uno hace eso es muy difícil coger un teléfono y decir... en este caso lo he hecho por mí porque me iba a sentir peor".

Muy dolida, pero no hundida

Se enteró en Honduras de la separación de la pareja y presentía, reconoce ahora, que algo no iba bien. "Sabía que algo con mi hijo no estaba bien, pero no sabía que era conmigo". Carmen revela además su opinión acerca de la motivación de su hijo para conceder esta polémica entrevista. "He pensado que lo ha hecho por salvar su matrimonio, él ha pensado que si no hacía esto la perdía y me ha sacrificado a mí, eso es lo que realmente pienso". Se emitieron además unas imágenes de su conversación con su hermana Terelu la semana pasada, cuando se enteró de las explosivas palabras de su hijo en una revista. Terelu le contaba que había manifestado su decepción a su sobrino y Carmen decía que no iba a dejar que le amargaran este momento.

Tras ver las imágenes, Carmen aseguró que no está hundida, sino dolida y decepcionada, y reconocía que la relación con su hijo no se retomó cuando falleció María Teresa Campos. "No es verdad y lo puedo demostrar. Él me apoyó más porque era un momento muy duro en mi vida, pero es lo normal porque es mi hijo" dijo. Defendió además su participación en el programa de supervivencia, del que tuvo que ser evacuada debido a sus problemas de ansiedad. En estos días Carmen se ha apoyado en su marido José Carlos Bernal y su hija Carmen Rosa Almoguera, evitando hacer valoraciones acerca de las duras palabras que le dedicaron su hijo y su nuera Paola Olmedo.

Entre otras cosas, José María culpaba a la atención mediática que rodea a su madre de sus problemas con su exmujer y Paola le reprochaba que hubiera hablado de su embarazo después de que le pidieran que no lo hiciera.