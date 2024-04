El núcleo duro que estuvo con Carmen Borrego en su noche más difícil

Carmen Borrego se enfrentó anoche a uno de los momentos más complicados de su vida: descubrir la traición de su hijo, José María Almoguera, y su exnuera, Paola Olmedo. Pese a ello, se mostró fuerte ante las cámaras y no derramó ni una sola lágrima. "Todo en la vida tiene un límite y mi conciencia como madre la tengo meridianamente clara. Me puedo morir en este instante que me moriré como una gran madre", dijo antes de entrar al plató de Supervivientes y reencontrarse con su marido, José Carlos Bernal, y su hija, Carmen Rosa Almoguera.

"No ha sido una noche fácil, espero que a partir de ahora sea de otra manera, espero que sea más divertida", le transmitió Carmen a Jorge Javier Vázquez al inicio de la entrevista. Su intención era centrarse únicamente en su paso por el concurso, dejando a un lado la polémica de su hijo. "Yo he hecho un esfuerzo grande, he dado lo que he podido de mí, estoy muy orgullosa de lo que he hecho, me comió la mente, me hizo crack, yo soy mi peor enemiga, eso me ha pasado siempre", manifestó.

La colaboradora se siente muy satisfecha de su participación. "Tomar la decisión de ir a un concurso como Supervivientes es de valientes, tirarse de un helicóptero es de valientes, vivir 16 días en una playa sin nada es de valientes. Que los que siguen allí son más valientes, sin duda, pero yo soy una valiente", afirmó mientras su marido aplaudía con orgullo.

Finalizada la gala, Carmen puso rumbo a casa junto a sus familiares. Su hermana Terelu, que fue la encargada de comunicarle las novedades familiares que tanto revuelo están causando, no se separó de su lado, tal y como se observa en estas imágenes. Además, se mostró muy enfadada con su sobrino. "Ha dicho mentiras y cosas injustas", aseguró. Y defendió a su hermana a ultranza. "Nosotras como familia podemos tener diferentes de criterios, de expresarse, pero si hay algo de lo que me he jactado toda mi vida es de la clase de madre que es", declaró visiblemente emocionada.

Jose Carlos, por su parte, contó que toda la familia estaba en shock por lo ocurrido con José María y Paola, especialmente, Carmen Rosa. "Primero reaccionamos con extrañeza y luego con rabia, no lo entendíamos y su hija con más motivo porque es su hermano, con lo cual, con mucha decepción, decepción entre comillas, porque llega un momento que ya te acostumbras... Lamentablemente llueve sobre mojado, sí", expresó.

El futuro más inmediato de Carmen, según su marido, no es nada fácil, pero confía en su fortaleza. "A partir de ahora habrá momentos complicados, porque estamos hablando de un hijo, pero yo creo que ella va a ser fuerte y se va a reponer. La vida sigue y hay cosas que no dependen de ti. Por mucho que tu quieras, llega un momento en el que no puedes obligar a alguien a que te quiera", reflexionó.

Con su presencia en plató, Carmen Rosa demostró de qué lado está. "¿Apoyando a tu madre, no?", le preguntaron los reporteros al llegar a casa. "Claro, como siempre", respondió.