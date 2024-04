Paola Olmedo desvela cómo era verdaderamente la relación que mantenía con su exsuegra, Carmen Borrego

Paola Olmedo está viviendo unos días muy delicados. Hace tan solo una semana, se hizo pública su separación de José María Almoguera, hijo de Carmen Borrego, tras dos años de casados y nueve meses después del nacimiento de su primer bebé en común, Marc. Ahora, la esteticista ha dado más detalles de cómo ha sido la verdadera relación que ha mantenido con su exsuegra, siempre en el punto de mira del foco mediático y salpicada por distintas polémicas.

Tal y como ha explicado Paola a la revista SEMANA, nunca ha tenido ninguna discusión fuerte con la que fuese colaboradora de Sálvame, no se han gritado, ni le ha puesto ninguna traba para que viese a su nieto, si bien es cierto que no le gustaba que llamase a la prensa para avisar de estas visitas. De la misma manera, ha admitido que se siente identificada con la hermana de Terelu Campos en una cuestión muy importante: el intentar proteger a sus hijos y hacer cualquier cosa por cuidarlos. Además de Marc, Paola es madre de otros dos niños fruto de un noviazgo anterior.

Hay que recordar que a finales de 2022, Carmen Borrego estuvo varios meses sin dirigirse la palabra con su hijo debido a dos factores: el primero los controvertidos audios de Paola en los que hablaba de su suegra así como de la hermana y sobrina de esta, Terelu Campos y Alejandra Rubio. El segundo desencadenante fue las declaraciones que la tertuliana hizo sobre el embarazo de su nuera, un hecho que decepcionó a José María que al parecer le había pedido que no confirmase su futura paternidad en una entrevista.

Tras unos meses convulsos, la muerte de María Teresa Campos, el 5 de septiembre de 2023, parecía haber devuelto las aguas a su cauce, puesto que en el último adiós a la veterana presentadora la familia se mostró muy unida. Nada más lejos de la realidad. En estos momentos, según explicó José María en el ya citado medio de comunicación, tiene un trato cordial con su madre, pero no se ven con frecuencia.

Carmen, por su parte, recibió la noticia de la separación de su primogénito y Paola Olmedo en Honduras, puesto que todavía no había abandonado su participación en Supervivientes 2024. La hija pequeña de María Teresa Campos se mostró muy afectada y triste por lo sucedido. En cambio, al volver a España y escuchar las últimas declaraciones de su hijo prefiere poner límites en su relación. “Yo por él he hecho todo. Mi conciencia la tengo absolutamente tranquila. Seguiré estando aquí si lo necesita, pero llevo mucho tiempo aguantando cosas que no tengo porqué aguantar”.

