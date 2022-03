La petición de María Teresa Campos al recibir emocionada un premio por su trayectoria profesional

María Teresa Campos, que ha recibido el galardón a la trayectoria profesional en los XXXVI premios Andalucía de Periodismo, ha reconocido que echa mucho de menos trabajar y tener un espacio. La comunicadora, que ya ha mostrado sus ganas de estar en activo en varias ocasiones, ha agradecido este reconocimiento que "le da la vida" y ha bromeado diciendo que aunque le han dado el premio por unanimidad por tanto tiempo y tanto trabajo, ahora no tiene porque "será que no se lleva", ha relatado la que fuera conductora de Qué tiempo tan feliz. Acompañada por sus dos hijas, Terelu Campos y Carmen Borrego, la periodista ha asegurado también en esta ceremonia en la que se ha reivindicado el periodismo como herramienta contra la desinformación que la verdad es que ella ya ha tenido su tiempo y que al final no se puede quejar de su situación. "Estoy bien. Al menos tengo una perrita que me da la vida", ha dicho tras la entrega del galardón, evento celebrado en el Palacio de San Telmo de Sevilla.

VER GALERÍA

VER GALERÍA

María Teresa Campos se emociona al asegurar que necesita trabajar para llenar su vida

María Teresa, una "auténtica líder de las audiencias", como la ha denominado Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, ha reconocido que se ha emocionado mucho al recibir este distinguido galardón, aunque haya sido la primera vez que se otorga la categoría a la trayectoria profesional. Así, con lágrimas en los ojos, la presentadora ha recibido una sonora ovación y ha agradecido este reconocimiento a su larga carrera profesional. "Que te den este premio en tu tierra, yo soy malagueña pero también sevillana porque he venido mucho", ha dicho la comunicadora, recordando una anécdota en la que tuvo una caída tropezando con unas sillas y en su provincia se alegraron por haber pasado tanto tiempo en la capital andaluza.

Para la mítica presentadora este galardón significa "el complemento" a todo lo que ha hecho en su trayectoria, algo que le hacía falta en este momento de su vida en el que es mayor: "Agradecida a este reconocimiento de mis compañeros y de los propios andaluces", ha explicado emocionada. La también medalla de Oro de Andalucía en el año 2000 y medalla de Oro al mérito en el trabajo en 2017 ha expresado que no sabe el motivo por el que nadie la llama, pero lo que sí necesita es trabajar. Sobre tener una nueva sección en Sálvame, donde ya fue la defensora de la audiencia, ha preferido no decir nada porque no sabe "muy bien lo que va a pasar" con el programa, que no atraviesa su mejor momento de audiencia. Pero lo que sí ha dejado claro es que ella se aburre mucho en casa. "Me gustaría tener un formato como Qué tiempo tan feliz, que nunca debió dejarse. Todo eso tiene su historia y yo sé el porqué se acabó", ha dicho cuando su hija Terelu le ha interrumpido para que no siguiera hablando del tema.

VER GALERÍA

La relación secreta de María Teresa Campos con los hijos de Edmundo Arrocet

La madre de Terelu Campos y Carmen Borrego, que no se han separado de ella en ningún momento durante el acto, no quiere "estar sentada en el sofá" porque "echa mucho de menos la televisión", pero dejando claro que no quiere "ir pidiendo" a nadie porque tiene que ser de mano de los directivos el que salga que la llamen para tener un espacio. Apodada como 'la reina de las mañanas' tras su paso por Por la mañana, A mi manera, Esta es tu casa, Pasa la vida o Día a día, María Teresa ha reconocido que aunque la radio le dio muchas alegrías preferiría continuar en la pequeña pantalla, el medio que la "abrió al mundo".

Para conocer lo más relevante de hola.com y no perderte artículos como este, suscríbete a nuestra newsletter aquí.