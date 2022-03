Con regalos y recuerdos: Carlota Corredera dice adiós entre lágrimas a 'Sálvame'

Carlota Corredera deja Sálvame tras trece años en el programa para conducir un nuevo formato "que mezclará actualidad y entretenimiento y que dirigirá y presentará ella misma". La que también fuera directora del espacio de La Fábrica de la Tele durante más de una década se enfrenta a su último día rodeada de colaboradores, amigos, recuerdos y vídeos de algunos de los momentos que ha vivido en el plató. Cuando anunció que iba a ser madre, la primera vez que se puso al frente de la cámara para que los espectadores le pusieran cara y otras muchas anécdotas a las que se ha enfrentado junto a Jorge Javier Vázquez, Paz Padilla, Lydia Lozano o María Patiño. Con algunas actuaciones musicales en directo, como la de Gema López cantando Paulina Rubio, la periodista ha recibido muchos regalos en este adiós. "Te traigo una cosa. Fíjate lo que es la vida, que yo fui tu primera jefa en aquellos tiempos jóvenes, y con el tiempo me vine a Telecinco y tú fuiste la mía. Tú sabes que yo hace poco tiempo empecé un proyecto y en ese hay un símbolo muy importante, un avión de papel porque creo que tenemos que volar, tenemos que crecer y el viaje continúa", ha dicho Gema a su compañera, dándole una pulsera.

Gema ha querido recordar a Carlota que ese viaje va a seguir y que está muy contenta porque es pulsera que le ha dado solo la tienen "mujeres valientes y emprendedoras" como ella. Quien tampoco se ha querido perder este adiós ha sido Terelu Campos, que se ha acercado al programa con una cajita en mano: "Quería que tuvieras algo que espero que te guste y te emocione", ha dicho la hija de María Teresa Campos mientras la periodista, bastante nerviosa, ha descubierto el marco de fotos, con una instantánea de las dos juntas, que la que fuera concursante de Mask singer le había regalado. "Puedes ponerla en el cuarto de baño", ha dicho Terelu bromeando.

Aunque no ha podido estar en plató, Jorge Javier Vázquez también ha querido despedirse de Carlota con una llamada en directo muy emotiva. Ambos han recordado todos los momentos que han vivido juntos allí, como cuando la periodista contó que estaba embarazada, y el presentador le ha dicho unas palabras que también la han emocionado mucho. "Me ha recordado una persona muy próxima a mí, mi ex, que siempre que cuando empezábamos Sálvame decía: '¿Y esto cuánto va a durar?'. Somos titiriteros y de vez en cuando hay que recoger la lona para volver o no. Esto es muy sano, hay que seguir nutriéndonos para entretener de manera distinta", ha dicho el licenciado en Filología Hispánica.

Carlota ha subido a redacción también para despedirse de Alberto Díaz, director del programa, que también deja Sálvame para centrarse en otros proyectos en la productora. Ambos se han agradecido lo bien que han estado juntos durante tantos años en el espacio, pero él además ha querido pedir disculpas a todos aquellos que se hayan molestado en estos 13 años. Actuación tras actuación, los colaboradores han ido dedicando sus performances a la presentadora, pero además le han ido dando cosas personales que significaran cosas para ellos.

