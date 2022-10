Anabel Pantoja estalla ante las críticas por sus retoques estéticos y muestra lo último que se ha hecho

Anabel Pantoja ha estallado tras las numerosas críticas que ha recibido por su aspecto físico, concretamente por los retoques a los que se ha sometido. La exconcursante de Supervivientes ha compartido este domingo dos imágenes en las que aparece recién salida de la ducha, con una toalla en la cabeza, sin ningún tipo de maquillaje y filtro, mostrándose de la forma más natural posible, algo que han aplaudido muchos de sus seguidores. "Yo misma", agregaba al pie de la publicación. Sin embargo, estas instantáneas también han desatado y han provocado la ira de los haters, que han respondido a sus fotografías con duros comentarios, refiriéndose a los cambios que se había hecho Anabel Pantoja.

La excolaboradora de Sálvame confirmaba este domingo que se había inyectado ácido hialurónico en los labios y un poco de bótox en la frente. Esta información la daba a raíz de haberse sentido cuestionada y tras recibir numerosos ataques en su publicación. "Claro, sin maquillaje ahora que te has pinchado toda la cara", "no maquillaje, pero rellenos de bótox, ácido hialurónico y cóctel de vitaminas", "no te pongas más labios, corazón", "esta ni con dinero es guapa", "no sé por qué os ponéis todas esa boca que parece que os ha picado una avispa", "pero, ¿qué te has hecho en la cara?". Estos son algunos de los comentarios que han desatado el enfado de la sobrina de Isabel Pantoja.

Muy harta y cansada, Anabel ha dicho 'basta' y ha lanzado un mensaje, defendiendo a todas las personas que decidan hacerse cambios donde quieran para verse mejor, siempre y cuando se sintiesen mejor con ellos mismos. "Sí, me he pinchado bótox y un poco de ácido en el labio", comenzaba diciendo la novia de Yulen Pereira. "Creo que cada persona se tiene que sentir agusto con una misma. Y ya por eso creo que no se deben de pasar líneas e insultar como se hace. Vamos a acabar mal porque no sabéis el grado de daño que se puede hacer con ciertos comentarios", decía tajante, añadiendo, "después hablamos de la salud mental y protegernos". Y finalizaba con las siguientes palabras: "Lo triste que todos (los comentarios) vienen de mujeres, por llamarle de alguna manera", escribía, antes de publicar la ristra de comentarios que había recibido a lo largo del día.

No es la primera vez que Anabel Pantoja se ha hecho algún retoque. Ella siempre ha estado a favor de la cirugía estética. De hecho, en su día se hizo una "una liposucción y a una lipoescultura integral" y también se inyectó botox, tal y como aseguraron en un documental que le dedicaron en Sálvame (Anabel al desnudo). Si bien es cierto que el ácido hialurónico y el botox se han convertido en los componentes por excelencia que más usan en el mundo de las celebrities para retocar ciertas partes del cuerpo, ya sea para usarlo en los pómulos, rellenar arrugas o en el mentón. Y es que, sus usos son infinitos. En su caso, la prima de Kiko Rivera lo ha utilizado para incrementar el volumen de sus labios.