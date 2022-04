Anabel Pantoja cuenta el mal momento por el que pasa con sus padres en el hospital

Anabel Pantoja no pasa por uno de sus mejores momentos. Tras su separación de Omar Sánchez, con el que solo estuvo casada cuatro meses, la colaboradora ha confesado que no está bien anímicamente porque Bernardo y Merchi, sus padres, están a la vez en el hospital (no el mismo, por lo que tiene que estar de uno a otro), por lo que se pasa todo el día entre un centro de salud y el otro. "Es complicado, pero se lleva. A ver, lo de mamá va a salir bien y papá pues sigue ahí dando guerra. Estoy nerviosa y cansada, de cabeza y de todo, pero hay que estar en las buenas y en las malas. Y ahora han tocado las malas", ha dicho la sobrina de Isabel Pantoja a Sálvame, añadiendo que aunque la operación de su progenitora saliera perfecta tendría que quedarse al menos una noche ingresada para recuperarse y que al hermano de Isabel Pantoja "todavía le queda". Además, la influencer ha querido disculparse con todos sus seguidores por haber publicado una fotografía llorando, pero ha explicado que lo ha compartido porque es realmente como se siente ahora mismo.

"Agradezco a todas esas personas que tienen un minuto, que sé que tienen millones de cosas que hacer, y se paran decirme si estoy bien y preocupándose por mis padres. Muchas gracias", ha relatado Anabel al reportero de su programa. La prima de Kiko Rivera ha explicado además en sus perfiles sociales que la operación de su madre, de la que no se habían trascendido los detalles, era en una de sus piernas. "La Merchi se opera una rodilla y a mi padre lo tengo aquí en el hospital, así que imaginaros cómo va a ser el partido de tenis", ha dicho la influencer, cuyo progenitor está ingresado por problemas derivados de la diabetes que padece.

Además, Anabel ha dejado claro que hay veces que, en profesiones como la suya, no se puede ocultar lo que se siente pero que es sano, llorar, pensar, meditar, analizar y meditar. "Mirarte al espejo y ver lo que eres capaz de hacer, la de aviones que puedes coger a la semana, la de programas complicados que puedes vivir, momentos familiares y sentimentales que pasa tu corazón, y aún así queriendo conseguir que todo esté en orden, y que los míos estén bien. No me cansaré de darle gracias a mis padres por darmela vida. Mis defectos y virtudes me han convertido en lo que soy", ha escrito la sobrina de la artista junto a una fotografía en la que aparece llorando.

Al menos Anabel ha tenido un respiro en lo que ocurre de cara al público en su familia. Hace unos días que la colaboradora, que es una de las pocas que saben cómo se encuentra su tía Isabel, pudo ver el primer capítulo de la docuserie de la cantante. Tras ser testigo de todas las imágenes que hacen un recorrido por la vida y las polémicas que han envuelto a los suyos, la colaboradora no pudo contener su tristeza y emoción. "Felicidades a todo el equipo que ha hecho este documental, se han dicho muchas verdades, tarde, pero se han dicho", dijo la prima de Isa Pantoja.

