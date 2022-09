Anabel Pantoja, toda una trotamundos: así están siendo sus vacaciones en México con Yulen Pereira

Anabel Pantoja, que hace unas semanas posó con Yulen Pereira en la Fashion Week Madrid, continúa dando la vuelta al mundo en sus vacaciones. Después de su vuelta de Supervivientes, la influencer no ha parado en todo el verano y desde que empezara su ruta por Islas Baleares, ha pasado por Sevilla, Egipto o Estados Unidos, aunque su última parada ha sido en México junto a Yulen Pereira. La sobrina de Isabel Pantoja y su pareja han podido disfrutar en el complejo hotelero donde se están hospedando de una de las actividades que más le gustan, el aquagym, aunque ha sido por poco tiempo porque una fuerte lluvia no se lo ha permitido. De hecho, la prima de Kiko Rivera ha mostrado con un vídeo cómo la tormenta les ha obligado a meterse en las habitaciones. A pesar del imprevisto y para ahogar las penas, Anabel y el esgrimista también se han deleitado de algunos platos típicos de la gastronomía del país al ritmo de Amor a la mexicana de Thalía.

Después del chaparrón, la pareja, que también viaja con Alejandro Nieto y Tania Medina, ha podido disfrutar de la noche y la fiesta de Playa del Carmen, donde han alucinado con las luces y las bailarinas de las discotecas. Y tanto le han gustado los bailes que ha podido ver de las gogós mexicanas que Anabel incluso se ha atrevido a imitar algunos de sus pasos mientras sonaba Con altura de Rosalía. "Me quedaba embobada de ver cómo bailaban", ha escrito la prima de Isa Pantoja, que además también ha querido mostrar a todos seguidores lo bien que se le dan las rancheras mientras bailaba con su novio. Tras tanto movimiento, la todavía mujer de Omar Sánchez ha enseñado su restaurante preferido, al que siempre va a cenar cuando está por allí, un local en el que la especialidad son los tacos.

La colaborador de Sálvame, que pasó el cumpleaños de su padre junto a él en el hospital, incluso ha "madrugado" para reponer fuerzas después de una noche con mucho ritmo. "Directa al desayuno", ha dicho a sus seguidores a las once de la mañana, hora mexicana. Además, Anabel ha podido disfrutar de los rinconces de la Quinta Avenida con sus amigos, donde ha visto algunos cuadros de la pintora mexicana más importante. "Frida Khlalo por todos lados. Este cuadro me ha impresionado muchísimo", ha escrito Tania Medina, que por ahora no ha posado en ninguna foto con la influencer aunque llevan juntas desde su viaje a Estados Unidos.

Los exsupervivientes están en México pero han pasado varios días visitando Nueva York, ciudad en la que han bailado, cantado, jugado al baloncesto y donde además también estaba Ana Luque y su marido y algunos amigos más de Anabel. Además, la sobrina de la intérprete de Marinero de luces ha tenido la oportunidad de bailar con Youtuel, marido de Beatriz Luengo. "Qué orgullosa estoy de ti, ojalá muchas personas se parezcan a ti, luchando y logrando parte de sus sueños pero sin olvidarse de donde vinieron y todo lo que dejaron atrás.Tú eres patria y vida", ha escrito la influencer junto a un vídeo con el cantante.

