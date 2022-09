Anabel Pantoja felicita a su padre por su cumpleaños y lo celebra con él en el hospital

Anabel Pantoja, que se encuentra en Sevilla desde hace varios días, ha celebrado el cumpleaños de su padre junto a él en el Hospital Universitario Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado desde hace unos días. La sobrina de Isabel Pantoja ha publicado varias nostálgicas fotografías en blanco y negro en las que Bernardo la sostiene cuando tan solo era un bebé. "Se me hace mayor el papi", ha escrito la sobrina de Isabel Pantoja en sus perfiles sociales acompañado de varios emoticonos de una tarta y un corazón vendado. Anabel ha querido además tener un pequeño detalle con su progenitor en esta fecha tan destacada en el calendario y le ha llevado un bollito con una vela para poder celebrarlo juntos y que pudiera pedir un deseo en estos dícifiles momentos de salud por los que está pasando.

La relación entre Anabel y su padre es más fluida desde hace unos años y así lo demuestran las publicaciones que cada cumpleaños comparte la prima de Isa Pantoja para felicitar públicamente a su progenitor. Pero no siempre fue así, puesto que la influencer no acudió a la boda de su padre con Junco en 2018. Y aunque la colaboradora de televisión nunca ha hablado de la relación que mantiene con Bernardo Pantoja, ha demostrado públicamente lo mucho que le quiere. "Le tengo en un pedestal y me quiere con locura", dijo unos días antes de casarse con Omar Sánchez.

Anabel llegó de Supervivientes hace algunas semanas y desde entonces ha estado disfrutando de varios viajes junto a su nuevo amor, Yulen. Juntos ha comenzado una nueva etapa en nuestro país tras su intento amor en el reaily y, aunque tiene varios frentes abiertos, la colaboradora de televisión no ha aclarado dónde establecerá su residencia al lado de su chico, puesto que ha repetido en varias ocasiones que su intención era continuar en Canarias. Sin embargo, ahora está en Sevilla, acompañada de su novio, para estar cerca de su padre en estos delicados momentos.

La sobrina de Isabel Pantoja ha explicado que su padre lleva enfermo varios meses. De hecho, antes de hacer la maleta para viajar a Honduras para su último proyecto en televisión, dejó claro que había dejado en España todos sus asuntos bien atados. Porque justo en aquel momento a la delicada situación de su padre se le sumaba que su madre, Merchi, tenía que ser intervenida.