Así ha sido el regreso de Isabel Pantoja a los escenarios tras su complicada etapa familiar

Loading the player...

Isabel Pantoja ha deslumbrado sobre el escenario del emblemático Luna Park de Buenos Aires, Argentina. La artista, de 65 años, se ha reencontrado con su público en un concierto de casi tres horas de duración. Cerca de 10.000 personas disfrutaron con sus canciones. Interpretó su conocido tema Enamórate y se emocionó al cantar América, América mientras sus seguidores más incondicionales aplaudían y gritaban su nombre. También coreaban ¡guapa! al ver a Isabel con los espectaculares trajes que eligió para la ocasión, uno morado con lentejuelas negras y una bata de cola roja que movió con su habitual destreza.

VER GALERÍA

La artista, de 65 años, ha confiado en su equipo de siempre para lucir perfecta sobre el escenario. Se ha puesto en manos del peluquero Antonio Abad, uno de sus mejores amigos, y el maquillador Alberto Dugarte, el encargado de compartir las imágenes del regreso de Isabel y varios vídeos con los momentos más destacados del espectáculo.

VER GALERÍA

Los próximos conciertos de Isabel serán el 27 y 28 de mayo en el Chile, en el Gran Arena de Monticello. El recinto ha colgado el cartel de 'todo vendido' para ver a la intérprete de Marinero de luces tras agotar las entradas y completar su aforo. A la semana siguiente, la cantante viajará a Perú para ofrecer un espectáculo musical de su nuevo repertorio y los clásicos de su carrera en el Plaza Arena de Lima. Esta es, por ahora, la última fecha confirmada de su gira por el continente americano.

VER GALERÍA

El viaje de Isabel a Buenos Aires ha sido largo y un tanto accidentado. El avión en el que volaba tuvo que aterrizar de emergencia en Montevideo (Uruguay) debido a las inclemencias del tiempo. Desde allí, y siempre acompañada de su hermano Agustín, partió a su destino final en un ferry. La última vez que la artista pisó suelo americano fue en febrero de 2017, cuando acudió al Festival Internacional de la Canción Viña del Mar en la región chilena de Valparaíso. Ahora, tras reencontrarse con el público argentino, ha reconocido, según recoge ABC, que había sido un error no haber ido antes. "Me pesa no haber venido todos estos años, os quiero con toda mi alma y voy a venir más seguido", dijo al finalizar el concierto.

- Kiko Rivera, condenado por vulnerar el honor de Ramón Calderón

- Cantora, de nuevo en el ojo del huracán, ¿qué sucede con la finca de Isabel Pantoja?

Un regreso muy esperado

Isabel Pantoja ha retomado su carrera artística tras vivir una etapa familiar muy complicada. Al distanciamiento con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, se suma el dolor por la pérdida de su madre, doña Ana, que falleció el pasado 28 de septiembre. Además, ha vuelto a enfrentarse a la justicia. Aunque ha salido absuelta en el caso de la venta de su chalé 'Mi Gitana', la productora mexicana BTF Media reclama a la cantante alrededor de 800.000 euros por "daños y perjuicios" por una serie televisiva de 13 capítulos sobre su vida que nunca vio la luz. Este problema coincide con su delicada situación económica. Al parecer, las deudas habrían puesto en peligro Cantora, la finca donde fue tan feliz con Paquirri. Sin embargo, la artista habría llegado a un acuerdo in extremis con Hacienda para no ser desahuciada de su hogar presentando como aval los contratos de su pequeña gira por Latinoamérica.