Kiko Rivera, condenado por vulnerar el honor de Ramón Calderón El abogado, que fue nombrado en 1987 defensor judicial para representar al hijo de 'Paquirri' en el reparto de la herencia de su padre, esperaba una disculpa pública del hijo de Isabel Pantoja tras sus duras declaraciones, pero al no producirse emprendió acciones legales

No corren buenos tiempos para Kiko Rivera. Después de meses sin hablarse con su hermana, Isa Pantoja, del distanciamiento con su madre Isabel Pantoja y la nula relación con su hermano Francisco Rivera, con el que ha roto su relación de una vez por todas, el DJ recibe otro varapalo. El hijo de la cantante ha sido condenado en el juicio que le enfrentaba a Ramón Calderón, el abogado que en 1987 fue nombrado defensor judicial para representar al hijo de Francisco Rivera 'Paquirri' e Isabel Pantoja en el reparto de la herencia de su padre. El Dj insultó al letrado y cuestionó su papel en la herencia de su padre en una de sus entrevistas más polémicas en el programa de Telecinco Cantora, herencia envenenada . Tanto él como Mediaset han sido condenados ante un juez por vulneración del derecho al honor de Ramón Calderón.

Ramón Calderón en su día le ofreció a Kiko RIvera la oportunidad de retractarse para no llegar a juicio. El letrado esperaba una disculpa pública por parte del hijo de la cantante, que nunca llegó a producirse y por tanto decidió emprender acciones legales. Recordemos que el hijo de Isabel Pantoja le llamó "sinverguenza" y le responsabilizó de sus problemas en la herencia de Paquirri.

El abogado palentino, también conocido por haber sido presidente del Real Madrid, trató de agotar todas las vías para que se solucionara el conflicto de un modo amistoso, pero esa disculpa no llegó y le damandó. "Me gustaría que se dijera bien, es decir, que yo he dado un plazo razonable para que se produjera una rectificación ante un ataque evidentemente injusto a mi honor", señaló. Calderón, al que le unía una gran amistad con Paquirri, asegura que incluso llegó a mantener conversaciones con los hermanos de Kiko para evitar demandarle.

Finalmente, el pasado 11 de marzo se admitió a trámite la demanda que el abogado interpuso tanto contra Kiko como contra Mediaset en el Juzgado Número 81 de Madrid y dos meses después se ha conocido la sentencia.

A raíz de que Kiko Rivera pusiera en tela de juicio el honor de Ramón Calderon, el que fuera presidente del Real Madrid explicó en la revista ¡HOLA! que ninguno de los implicados hubiera "consentido que no se cumpliera la ley y la voluntad de Paco". “No parece admisible que, por desconocimiento o mal asesoramiento, se esté poniendo públicamente en duda el intachable trabajo desempeñado por amigos y brillantes profesionales del derecho que, durante tres años, nos esforzamos por conseguir —y sin duda logramos— que la voluntad de Francisco Rivera fuera cumplida, el reparto de sus bienes se ajustara a lo dispuesto en su testamento y las prescripciones legales en materia”.