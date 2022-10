El capítulo más triste de los Pantoja, una familia rota pese a las circunstancias

Las declaraciones de Kiko Rivera tras sufrir un ictus podrían haber marcado un antes y un después en el clan Pantoja. Después de vivir días de intensa preocupación en torno a la salud del DJ, su madre Isabel Pantoja y su hermana Isa no han podido ver a Kiko en el hospital, ni tampoco lo harán en su casa, de acuerdo con el último deseo expresado por el propio artista. "Mi madre no va a venir y mi hermana muchísimo menos", zanjaba el esposo de Irene Rosales horas después de haber recibido el alta hospitalaria.

Su hermana Isa Pantoja aseguraba que tanto ella como su madre habían intentado ir a verle en persona, pero se les había negado esta petición, puesto que su presencia podría alterarle en estos momentos en los que está en plena recuperación. "Me hubiera gustado darle un abrazo. Yo no quería hablar de nuestros problemas, solo darle un abrazo", señalaba visiblemente apenada durante su intervención en El Programa de Ana Rosa, puesto que todos estos días tanto ella como Isabel Pantoja han estado muy preocupadas por la evolución de Kiko.

"No he podido verle ni hablar directamente con él. Lo que sé es lo que me han transmitido", admitía. Y aseguraba que su madre quería ir a verle, "pero no sé si él quiere que vaya". "Irene nos ha comentado que con nuestras visitas se altera mucho y es mejor que no nos vea", contaba con cierto pesar. Del mismo modo, confirmó que Isabel Pantoja había podido hablar con Kiko a través de una videollamada y que esta emotiva conversación le emocionó de tal modo, que tal vez por eso no han querido que se produzca ese reencuentro. "Lo que nos llega es que se puede alterar, yo lo entiendo y lo respeto", dijo Isa en actitud conciliadora y apuntando a que tal vez la decisión la habrían tomado Kiko e Irene, pero desconoce si se trata de una recomendación de los médicos.

En un primer momento se pensó que el grave problema de salud de Kiko Rivera le serviría para dejar atrás el pasado y reencontrarse con su familia. Más si cabe después de la última entrevista de Kiko en la que aseguraba haber iniciado el camino de la reconciliación con su madre y compartía los detalles de ese acercamiento. “Estoy muy feliz. Mi prima Anabel ha provocado el acercamiento con mi madre, le doy las gracias”, señalaba hace apenas un mes en la revista Lecturas. Un hecho que contrasta ahora con la decisión de Kiko de no querer ver a su madre y muchísimo menos a su hermana. Mientras unos apuntan a podría ser toda una declaración de intenciones, otros señalan que estas palabras son motivadas por la presión mediática que sufre en torno a que exista ese posible acercamiento con su familia.

Cierto es que en esta misma entrevista citada dejó clara su postura respecto a su hermana Isa Pantoja, a la que no tiene intención de perdonar. "No me defendió en uno de los peores momentos de mi vida. Me da pena no ver a mi sobrino, pero no la quiero ni a diez metros", sentenciaba. De ahí que Isa tras los últimas decisiones tomadas por su hermano haya decidido poner tierra de por medio en este asunto y se haya marchado de viaje a Tailandia junto a su pareja, Asraf Beno, y su hijo.

De toda su familia materna Anabel Pantoja es la única que ha podido verle durante su ingreso hospitalario. El hijo de Isabel Pantoja publicaba el abrazo que se daban nada más verse en el hospital. Un encuentro emocionante que les hizo olvidar las rencillas del pasado. A pesar de las tensiones y enfrentamientos que han vivido en los últimos tiempos, el cariño prevalece entre los dos y siempre encuentran un motivo para reconciliarse. De hecho, su prima es el nexo de unión para promover un acercamiento entre madre e hijo, pero por ahora no existen indicios de que vaya a producirse.