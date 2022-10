El último contratiempo que ha disgustado a Isabel Pantoja

Los fans que esperan a Isabel Pantoja al otro lado del Atlántico tendrán que tener un poco más de paciencia para ver a su ídolo. Un contratiempo de última hora referente a su visado ha provocado que la artista tenga que retrasar su viaje a Estados Unidos, donde estaba previsto que actuara en ciudades como San Francisco, Miami y Nueva York. Debido a sus antecedentes judiciales, la intérprete tenía que emitir un escrito asegurando que durante su estancia tendría un buen comportamiento, un documento que se ha retrasado y por tanto ha hecho imposible que el visado esté a tiempo para noviembre, mes en el que estaba previsto su viaje. Su hija Isa ha manifestado que este problema ha disgustado mucho a la artista, que ya contaba con hacer estos shows el próximo mes.

“Ella está disgustada porque lo tenía planeado desde hace bastante tiempo que iba a ser en noviembre, entonces ya una vez se pospuso también y ya parece que nunca va a ser. Así que espero que con el tiempo llegue ya ese papel para que puedan tenerlo todo al día y se puedan hacer esos conciertos también por la gente, no solo también por mi madre” explicó. Finalmente los conciertos se tendrán que retrasar hasta principios de 2023, parece que serán en el mes de marzo. A este bache profesional, se une el nuevo contratiempo de salud de su hermano Bernardo, que ha tenido que ser operado de una pierna –en 2017 ya había sido intervenido de la otra-.

Pese a que la cantante está distanciada de su hermano, sí que mantiene una buena relación con su sobrina Anabel, que viajó a Sevilla para estar junto a su padre en estos momentos delicados. Parece que la intervención ha salido bien como ha explicado Irene Rosales, mujer de Kiko Rivera. “Ha salido todo bien, ahí va la cosa”. El DJ ya había hablado de su reconciliación con su prima, un acercamiento que sin embargo no ha tenido con su hermana Isa, de la que hablaba en una de sus últimas entrevistas. Reprochaba el músico a su hermana que no hubiera querido hablar con él cuando había tratado de acercarse a ella, algo a lo que respondía la propia Isa.

“No lo quiero en mi vida para nada. Me he dado cuenta con esto de que él sigue con el episodio que contó y que no era verdad. No se arrepiente y lo repite” dijo Isa, recordando que su hermano reconoció que le debe dinero y dijo que no piensa devolvérselo. Isabel Pantoja también parece estar un paso más cerca de su hijo, como contó este, pues están tratando de solucionar las cuestiones económicas que les enfrentaban, lo que abriría la puerta a una reconciliación. “Va a ser complicado. Tenemos que reunirnos fuera de Cantora, que sea lo más privado posible. Quiero que sea entre ella y yo. Va a ser duro. He dicho cosas muy feas y voy a tener que pedir disculpas en persona” dijo Kiko.