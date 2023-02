Isabel Pantoja, espectacular en su segundo lleno en Miami, demuestra tener muy presentes a sus hijos

Isabel Pantoja está arrasando en su gira por Estados Unidos. Tras su primer concierto en Miami donde la cantante deleitó a sus miles de fans, ha vuelto a llenar el teatro en su segunda noche. Nadie ha querido perderse a la intérprete de Marinero de luces que ha derrochado fuerza, talento y sobre todo, mucha emoción. En este segundo concierto, la artista sevillana ha elegido un espectacular traje negro de encaje para comenzar su actuación. Todos sus seguidores han dado el do de pecho cantando sus míticas canciones mientras la aplaudían y la vitoreaban.

Isabel Pantoja ha compartido en su perfil público varias imágenes de los momentos previos a subirse al escenario. En ellas muestra cómo se prepara, cómo la maquillan, cómo se viste e incluso cómo aclara la voz. Tras analizar las instantáneas, nos hemos fijado en un detalle muy especial. La cantante viaja con sus amuletos de la suerte. Unos objetos que coloca minuciosamente en una mesa, a modo de altar y a los que les pide que todo vaya bien durante la actuación. Entre ellos podemos destacar unos cordones que pertenecieron a Paquirri, una estampa de la Virgen del Pilar y lo que más nos ha llamado la atención: ¡Un marco con dos fotografías en las que aparecen Kiko Rivera e Isa Pantoja de pequeños!. Los hijos de la artista han viajado de alguna manera con ella hasta Miami. A pesar de las últimas polémicas familiares, Isabel demuestra que tiene muy presentes a sus hijos.

Cabe recordar que a pesar de este detalle, hace mucho tiempo que no se habla con Kiko Rivera, tal y como él mismo contó en la entrevista que le realizó Bertín Osborne. Durante esa media hora de charla, el DJ contó sus mayores miedos tras el derrame cerebral que sufrió el pasado 21 de octubre y confesó que a pesar de que había habido un acercamiento con su madre, no se habían vuelto a ver: "Mi madre me llamó por una videollamada y me emocioné tanto, que me puse a llorar y casi me da otro. Así que los médicos me quitaron el móvil y me dijeron que eso estaba prohibidísimo. Esa fue la razón por la que mi madre no vino. Luego otro gallo cantará, pero en ese momento sucedió así". Dejó claro que lo que más echa de menos y a la vez necesita, es un abrazo de su madre.

Por su parte, Isa Pantoja no tiene ningún tipo de relación con su hermano Kiko y por el momento, según declaró ella misma, no está por la labor de hacer las paces. Eso sí, la pequeña de la familia, que se encuentra en este momento en Roma con su pareja Asraf, está centrada en sus planes de boda. Una ceremonia que después de retrasarla varias veces, por fin se celebrará el próximo mes de octubre: "Ya lo he retrasado un montón, como Tamara para que todo el mundo estuviera y no hay manera. Lo voy a hacer sí o sí con quien haya. Claro que por supuesto he invitado a mi madre, el que no es mi hermano porque no tenemos relación y entonces no tiene sentido", declaraba la colaboradora en El programa de Ana Rosa, donde ha añadido que espera que su progenitora vaya a la celebración, aunque "entiende" si no puede porque "respeta su decisión".

