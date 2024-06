Anabel Pantoja explota contra las críticas y manda un contundente mensaje ante los rumores de infidelidad de su novio

Anabel Pantoja ya no puede más y ha estallado contra todos aquellos que se dedican a hablar de su vida. A pesar del momento tan especial que está viviendo con su embarazo, ya que va a cumplir su sueño de formar una familia junto a su pareja, David Rodríguez, está cansada de las críticas. Y así lo ha hecho saber a través de su perfil público desde el cual ha emitido un comunicado expresando su indignación: "¿Podéis parar ya?", ha comenzado escribiendo.

© anabelpantoja00

Sumergida en su cuarto mes de embarazo, ha pedido que la dejen en paz: "Es bastante fuerte que no sigáis vuestro 'trabajo' y 'vida' sin mencionarme. Porque yo he seguido viviendo sin hacerlo. Y se trabaja y se sigue viviendo sin tener que mencionar ni hablar de nadie. Solo que hay que levantarse temprano y currar duro". Unas contundentes palabras que no han terminado ahí y ha continuado escribiendo un consejo para los que hablan de ella: "Solo hay que levantarse temprano y currar duro. Es mucho más sano y más honrado para tu mente".

© anabelpantoja00

Un enfado que podría venir después de las últimas declaraciones de Lidia Lozano en Ni que fuéramos shhh. Durante la última retransmisión en directo, la colaboradora de televisión aseguraba haber escuchado un audio con el que entiende que la supuesta infidelidad de David Rodríguez a Anabel Pantoja en Gran Canaria, podría ser cierta. Un rumor del que el citado programa lleva varios días hablando y que incluso, la periodista ha explicado que tuvo que reproducirlo varias veces: "Hay momentos en los que he pedido parar. No me apetecía escucharlo".

Te puede interesar Todo listo para la boda de Anabel Pantoja: Así fue la de su primo, Kiko Rivera

© anabelpantoja00

Unas declaraciones con las que Anabel Pantoja podría estar molesta. "Dejarme en PAZ, como si no existiera para vosotros. Proponéoslo que seguro que lo conseguís. Y de camino, como dice UNA GRANDE: COMPRARSE UNA VIDA", escribía en su perfil público. Un mensaje que podría ir en consonancia y como respuesta a la que fuera su compañera de trabajo durante la época de Sálvame en Telecinco. Un mensaje con el que reitera que la dejen tranquila y el que su amiga Belén Esteban ha defendido durante la emisión del programa del canal Quickie: "Lo dice porque se están diciendo barbaridades de ella. Es normal".

Te puede interesar Anabel Pantoja luce tripita de cuatro meses y posa feliz junto a su novio en las playas de Gran Canaria

© anabelpantoja00

La creadora de contenido y colaboradora de televisión va a formar una familia junto a su chico, a quien conoció gracias a su tía que ejerció de involuntaria celestina entre su sobrina, de 37 años, y su fisioterapeuta, de 26. Anabel, que está ya de cuatro meses de gestación, a pesar de estos momentos, está feliz con formar una familia, porque tal y como ella misma contó en Lecturas, no es la primera vez que se queda embarazada, ya que el año pasado perdió el bebé al poco tiempo. Por eso la llegada de este niño o niña, la colaboradora aún no ha desvelado el sexo, es tan especial.

© anabelpantoja00