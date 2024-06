Anabel Pantoja luce tripita de cuatro meses y posa feliz junto a su novio en las playas de Gran Canaria

Anabel Pantoja está viviendo un momento muy emocionante tras anunciar que está embarazada de cuatro meses. Una feliz noticia con la que su su familia rebosa de alegría y con la que la colaboradora de televisión cumple uno de sus mayores deseos: formar una familia. Este fin de semana está aprovechando para descansar y desconectar junto a su pareja. A través de su perfil público ha compartido unas preciosas fotografías en las que aparece con David Rodríguez presumiendo de tripita de embarazada.

La sobrina de Isabel Pantoja va a formar una familia junto a su chico, quien precisamente conoció gracias a su tía que ejerció de involuntaria celestina entre su sobrina, de 37 años, y su fisioterapeuta, de 26. Anabel, que está ya de cuatro meses de gestación, ha compartido un carrusel de fotografías en Gran Canaria. En las instantáneas aparece en bikini, junto a su chico, bañándose en la playa. Una preciosa imagen en la que David Rodríguez besa a la influencer y le toca cariñosamente la barriga.

"Nuestro primer día de playa en nuestro HOGAR Y PARAÍSO. #Pantobaby", ha escrito la propia Anabel para definir este momento. Incluso en la publicación, la cual se ha llenado de comentarios de amor, también muestra un vídeo en el que se acaricia y se moja la tripa. Tal y como ella misma contó en Lecturas, no es la primera vez que se queda embarazada. El año pasado perdió el bebé al poco tiempo. Por eso la llegada de este niño o niña, la colaboradora aún no ha desvelado el sexo, es tan especial.

La pareja está viviendo en una nube desde cuatro meses y se encuentra inmersa en los preparativos para la llegada de su bebé en otoño. Anabel y David han fijado su residencia en la casa de Gran Canaria de la influencer, están deseando que llegue el próximo 15 de julio porque según comentó en TardeAR, el programa de Ana Rosa Quintana en Telecinco, sabrá el sexo de su bebé para su cumpleaños, y aprovechará ahí la celebración para comunicárselo a sus familiares y amigos. "Quiero vivir ese momento con ellos", dijo emocionada. Además, explicó que todavía no había pensado en posibles nombres para su primer hijo. "Cuando sepa lo que va a ser me quebraré la cabeza. Ahora mismo no quiero pensar más allá del día de hoy", declaró.

El embarazo de Anabel ha llenado de alegría a toda su familia. Isabel Pantoja, con quien mantiene una relación muy estrecha, y la cual "se emocionó" al saber que iba a convertirse en tía abuela. Sus primos, Isa y Kiko también están felices por la llegada de un nuevo miembro al clan, al igual que Mercedes Bernal García, la abuela materna del bebé. "Aún estoy que ni me lo creo. Una noticia deseada desde hace mucho tiempo. Ser ABUELA me hace inmensamente feliz. Estoy en una nube y deseando que el tiempo vuele para verle su carita y darle todo el amor del mundo", aseguró la sevillana junto a esta foto. Anabel, emocionada por las palabras de su madre, dijo: "¡Abuelita! ¡Ya si puedes gritarlo y disfrutarlo! ¡Las ganas que tenías! Te queremos".