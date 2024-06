Anabel Pantoja estalla ante las críticas por su embarazo: 'No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza' La colaboradora televisiva espera su primer hijo junto a David Rodríguez tras un año y medio de discreta relación

Aún asimilando que formar una familia con David Rodríguez ha pasado de ser un sueño a una realidad y disfrutando al máximo de esta etapa "que quería y merecía". Así se encuentra Anabel Pantoja, que ha pasado ya el primer trimestre de embarazo y se prepara para dar la bienvenida a su bebé a finales de este 2024. La colaboradora de TardeAR tenía muchas ganas de compartir públicamente su inmensa felicidad y está muy agradecida con las muestras de cariño que le llenan el alma, pero también ha lamentado las críticas que está recibiendo públicamente, algunas de parte de compañeros de televisión. Palabras a las que ha respondido tajante, demostrando que nada va a empañar este momento de ilusión máxima.

La sobrina de Isabel Pantoja, a la que acompaña en su gira de conciertos, está dolida porque se ha cuestionado su maternidad con preguntas que ha reproducido: ¿Creéis que está preparada para ser madre? ¿Pensáis que durará con su pareja hasta el primer cumpleaños de su hijo? ¿Va a rentabilizar y explotar su embarazo y a su hijo? Ante estos interrogantes, ella lo tiene claro: "Creo que la libertad de expresión es maravillosa y la aplaudo, pero dentro de un respeto y unos límites. No sabéis hasta qué punto podéis tocar el alma y la cabeza con una sola frase dañina".

Anabel, que tiene su propia firma de joyas, considera que ninguna mujer está preparada como madre hasta que lo es, instante en el que todo fluye de manera natural. Resalta que el embarazo llega en una etapa de su vida marcada por la madurez, la tranquilidad y la estabilidad en todos los aspectos: "Esto no lo he experimentado en mi vida, pero tengo 38 años, una vida bastante estable y tranquila. No tengo 18 y estoy perdida en la vida".

También se ha mostrado muy clara al hablar de la solidez de su relación con David Rodríguez, con el que va a dar el importante paso de convertirse en una familia de tres. "Si duraré o no con mi pareja, es algo que no se sabe. Pero después de llevar un año y medio y decidir buscar esta familia, al menos algo claro tenemos de estar juntos", ha indicado. Cabe recordar que se conocieron en la gira por Estados Unidos de Isabel Pantoja, cuando el fisioterapeuta se incorporó al equipo de la cantante, del que Anabel también forma parte. No fue hasta tiempo después de esa primera toma de contacto cuando su amistad se transformó en algo más.

Para la influencer también es molesto que especulen con cómo gestionará la privacidad de su bebé cuando ni siquiera ha llegado al mundo. Recalca que dio la noticia de su embarazo cobrando porque "ese dinero va destinado a mi familia, o sea para vivir". Y aunque aún no sabe si seguirá este mismo procedimiento tras el nacimiento, le duele que la critiquen si decide hacerlo. "¿Es tan grave decirlo en un medio?", se pregunta. "Sacar de donde no hay o intentar darle la vuelta a algo tan normal y bonito como un embarazo me parece asqueroso", zanja.

El entorno de Anabel, pletórico

Al margen de estas incómodas cuestiones, Anabel se siente plena en la dulce espera y todo su entorno espera con ilusión la llegada del bebé. Isabel Pantoja está muy contenta porque se va a convertir por primera vez en tía abuela y está viviendo en primera persona cada avance del embarazo. Por su parte, Kiko Rivera e Irene Rosales se emocionaron al enterarse de que llega un nuevo miembro a la familia e Isa Pantoja también ha asegurado estar feliz. Además, amigas como Belén Esteban y Susana Molina están deseando que llegue el momento y tienen la certeza de que la colaboradora va a ser una excelente mamá.