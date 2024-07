Anabel Pantoja organiza una gran fiesta con Irene Rosales y Belén Esteban para desvelar que el bebé que espera es...

Anabel Pantoja se encuentra en un momento personal de lo más dulce. La influencer andaluza está disfrutando de su primer embarazo y este sábado 13 de julio, dos días antes de su 38 cumpleaños, ha decidido reunir a todos sus familiares y amigos en Sevilla para revelar el sexo de su bebé. Una fiesta a la que han acudido numerosos rostros conocidos del mundo del entretenimiento como Belén Esteban, Amor Romeira, Tania Medina, Irene Rosales y Susana Molina.

© anabelpantoja00

Un gender reveal de lo más original y emotivo. La sobrina de Isabel Pantoja y su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, se han colocado delante de una urna redonda llena de globos blancos y al soltar el lazo que los unía ha salido la respuesta: ‘sevillana’, es decir, una niña. Besos, abrazos, aplausos y mucha alegría ha sido la respuesta de los orgullosos padres y sus invitados. “Princesa, ahora sí. Te esperamos”, ha escrito entusiasmada la prima de Kiko Rivera. Eso sí, por ahora se desconoce el nombre que han elegido para su pequeña.

© anabelpantoja00

A los pocos minutos, la publicación se ha llenado de ‘me gustas’ y de cariñosos mensajes de enhorabuena por parte de su extensa comunidad de seguidores, entre ellos Alba Silva, esposa del portero Sergio Rico que también será mamá de una niña en los próximos meses; la periodista Marisa Martín Blázquez; la diseñadora Marisa Jara, la cantante Beatriz Luengo, el escritor Máximo Huerta, la modelo Noelia López, el humorista Xuso Jones, e Iván García, colaborador televisivo y amigo de Georgina Rodríguez. “Una familia maravillosa”, “Deseando conocerla”, “Qué bonito y que emoción” y “Felicidades pareja”, han sido algunos de los comentarios más repetidos.

© anabelpantoja00

Quién no se ha manifestado en el mundo virtual ha sido Isabel Pantoja. Sin embargo, la cantante está muy contenta con la llegada de un nuevo miembro a su familia, tal y como expresó en su concierto en el municipio toledano de Illescas a finales del pasado mes de junio. “Yo quiero que mi Ana venga al escenario. Por favor un aplauso para mi Ana y mi sobrino nieto o nieta” pidió a sus fans mientras sonreía y le hacía caricias a la incipiente tripita de su sobrina, que es su fiel acompañante en las giras.

© anabelpantoja00

Precisamente, Anabel y David se conocieron a través de la intérprete de Marinero de luces y Se me enamora el alma, ya que él es el fisioterapeuta de la Tonadillera. Un noviazgo que intentan mantener en un discreto segundo plano, si bien es cierto que la creadora de contenido no dudó en gritar su amor a los cuatro vientos a finales del pasado año. “Mi 2023 tiene un nombre y ese eres tú. Sabes que decidí por los dos no exponer apenas nada y guardar lo más íntimo para nosotros, pero toca compartir con mi gente de aquí. Solo puedo agradecerle a Dios y a los que me cuidan arriba por esta bendición que me mandaron”.

El fisioterapeuta es el hombre con el que Anabel Pantoja ha cumplido su sueño de convertirse en madre. Una nueva etapa vital que no ha estado exenta de polémicas, puesto que la que fuese concursante de Supervivientes ha tenido que hacer frente a numerosas críticas por su aspecto físico y también a un inesperado problema, la falta de sueño. Males, que, con toda seguridad, olvidará al ver la cara de su pequeña, que está previsto que llegue al mundo el próximo otoño.