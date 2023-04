Yulen Pereira viaja a Honduras en medio de la polémica con Anabel Pantoja

Tras la expulsión definitiva de Raquel Mosquera, los concursantes de Supervivientes se han enfrentado a una eliminación crucial. Katerina ha sido la elegida, aunque todavía queda por conocer cuál es la decisión final de la audiencia. La modelo rusa debe esperar hasta el próximo domingo para saber si debe volver a España y está en manos del público la decisión de si ella, Jaime Nava o Artúr Daniese es quien deja de vivir su aventura en Honduras para siempre. Aunque le dieron la ventaja de poder cambiar de grupo a Manuel Cortés, el hijo de Raquel Bollo reveló que prefería seguir con su grupo aunque su amiga haya abandonado la experiencia.

El cambio de grupos ha alegrado a algunos de los participantes, pero a Asraf le ha supuesto un gran problema emocional tras separarse de su gran apoyo, Adara Molinero, ya que sin ella no termina de encontrar su sitio en Cabeza de León, donde solo tiene buena relación con Raquel Arias. El novio de Isa Pantoja ha preferido pasar el mayor tiempo solo y es que no encaja con la mayor parte de sus compañeros, algo que le ha provocado un gran disgusto. "Estoy estos días un poco triste porque no logro cuadrar con el grupo. Yo ando como puedo, entreteniéndome y con mucha presión, pero seguimos adelante. Me llaman el desplazado voluntariamente", ha dicho el modelo entre lágrimas.

En medio de toda esta tormenta con el novio de Isa Pantoja, Diego ha revelado que Asraf es "un falso" y que por detrás de las cámaras habla mal de sus compañeros. A las palabras del exconcursante de Las islas de las tentaciones se ha unido Manuel Cortés, quien ha añadido que el novio de su prima es alguien que sí habla de los demás cuando cree que no le graban. "Le he escuchado", ha revelado el cantante. Eso sí, Adara Molinero ha aclarado que no es como dicen sus compañeros y que nunca le ha escuchado hablar mal de nadie: "Lo que decís de él no es verdad. Nunca le he oído decir nada de eso".

El emocionante reencuentro de Isa Pantoja y Asraf Beno en 'Supervivientes'

Además, en medio de la polémica con Anabel Pantoja y tras las última declaraciones del padre de Yulen Pereira, el esgrismista ha puesto rumbo a la isla para ver a su madre, algo que los espectadores podrán ver el próximo domingo en Conexión Honduras. El deportista ha dejado por unos días la competición profesional para viajar a las arenas del país centroamericano y encontrarse con Arelys, a la que está defendiendo y de la que dice que le ha sorprendido por lo bien que lo está haciendo durante su participación. "Los que te conocemos sabemos que eres una mujer fuerte, valiente y con mucho corazón. Demuéstrales a todos lo que vales y llega hasta el final", escribió el deportista en sus perfiles sociales.