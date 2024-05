Por qué la ausencia de Blake Lively en la MET Gala ha sido tan comentada

Si hubo una ausencia que no pasó desapercibida en la gala del Museo Metropolitano de Nueva York ha sido la de Blake Lively. La actriz de Gossip Girl, una de las mujeres más elegantes e iconos de esta cita con la moda, no pudo asistir a la MET Gala, cuya temática de este año eran las bellas durmientes: el redespertar de la moda. Se trata del segundo año consecutivo que la esposa de Ryan Reynolds no acude a esta gran fiesta de la moda, que esta vez contó con la participación de Gigi Hadid, Sarah Jessica Parker, Elsa Pataky, Jennifer Lopez, Zendaya y Penélope Cruz, que destacaron con algunos de los mejores looks de la velada.



Blake Lively con una creación 2 en 1 de Versace en la gala MET de 2022

El motivo de que haya sido tan comentada la ausencia de Blake Lively es porque año tras año era elegida como la reina de esta pasarela en el museo neoyorquino. En 2023 llegó a estar más que justificado que no asistiera ya que acababa de dar a luz a su cuarto hijo, pero esta vez sus seguidores lamentan que no haya acudido al desfile. "Nadie nunca va a superar a la reina de Blake Lively'' o "Blake, ¿dónde estás?", ''Es como un mundial de fútbol sin Messi", han sido los comentarios de algunos de los usuarios.



Blake Lively en la gala MET 2018

Desde su primera aparición en el año 2008, la protagonista de El secreto de Adaline ha conquistado a la audiencia de la gala MET. La última vez que la vimos en el año 2022 Lively apareció con un vestido Versace 2 en 1, inspirado en la estatua de la libertad, que dejó a todos boquiabiertos, incluso a su marido, Ryan Reynolds. La temática de ese año llevaba por título In America: An Antology of Fashion y quiso honrar a uno de los monumentos más importantes de la ciudad primero con un look en color cobre, cuya falda cambiaba de color al desatar su gran lazo, pasando de un tono cobrizo a un verde oxidado, tal como el monumento se ha visto afectado a lo largo de los años.



Blake y Ryan Reynolds en la ​​​​​​gala MET de 2017

En 2018 también impactó con espectacular con un vestido historiado de Atelier Versace con voluminosa falda bordada con cola, que combinó con calzado de Christian Louboutin y joyas de Lorraine Schwartz, en la que se inauguraba la exposición Cuerpos celestes: la moda y la imaginación católica. Un año antes el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York rindió homenaje a la diseñadora japonesa Rei Kawakubo, con la exhibición Rei Kawakubo/Comme des Garçons: Art of the In-Between, y Lively utilizó un vestido Versace en color dorado, con una cola compuesta por plumas en tres tonos de azules.



Blake Lively en la gala MET de 2014

Reynolds y Lively han caminado juntos por esta alfombra roja durante una década, llegando incluso a ser coanfitriones en su última aparición en esta gala en 2022. La pareja, que llevan catorce años de sólida relación, se casaron por sorpresa en 2012 en una íntima ceremonia celebrada en Carolina del Sur y han tenido cuatro hijos durante este tiempo: James, de 9 años, Inez, de 7, Betty, de 4 y un bebé de un año del que todavía no ha trascendido el nombre. Han formado la familia que siempre soñaron y entre ambos han establecido una regla para que su matrimonio funcione. "Cuando Ryan y yo nos juntamos, establecimos la regla de no trabajar al mismo tiempo. Para que siempre podamos dar prioridad a nuestra vida personal".



Blake Lively en la gala MET 2011 con Karl Lagerfeld

La actriz, que no se suele prodigar en eventos públicos, acudió hace unos días a la tienda de Tiffany & Co. situada en Midtown para conocer de primera mano la colección Tiffany Titan que ha diseñado Pharrell Williams y que supone un nuevo hito creacional del cantante y diseñador estadounidense. Una ocasión en la que la esposa de Ryan Reynolds volvió a brillar como la invitada perfecta y donde coincidió con Rosalía, que sí ha estado presente en la gala MET 2024.

