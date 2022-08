Anuar Beno confiesa que hizo trampas y revela cómo planeaba abandonar 'Supervivientes'

Anuar Beno, exconcursante de Supervivientes 2022, ha confesado la manera en la que hizo trampas con el fuego. El pasado mes de mayo, los participantes se quejaron durante días de que no lograban crear una chispa a pesar de su esfuerzo, algo que de repente consiguió el cuñado de Isa Pantoja cuando las cámaras no le estaban grabando (lo que provocó que el programa interrogara a todos para ver si lo ocurrido había sido cierto o tenía algunas incongruencias). Ahora, después de la final, ha explicado que la desesperación le condujo al ingenio: "Imagináos la situación. No tenéis nada que comer, lleváis tres días con arroz como si fuesen kikos, os digo yo que está malísimo, y pescado crudo. Me gusta el sushi, pero no tanto. De repente, llevas tres días frotando los hilos de coco para hacer fuego y nada", ha contado el participante en el canal Vaya Vaina de Twitch, donde ha añadido que tres de sus compañeros además se pusieron malos en ese momento.

Pero gracias a los mosquitos, que habían estado durante días provocando numerosas picaduras y heridas a los concursantes, Asrar pudo hacer el fuego, ya que la organización les dejó usar un incienso especial para repelerlos. "Nada más lo vi, dije 'ahí tienes la clave'. Estábamos en la cabaña tumbados y les digo 'chavales, hoy se come caliente, pero lo tenemos que hacer bien, porque hay cámaras. Montad un show, distraéis por ahí, yo lo hago y digo que he hecho fuego", ha contado el que fuera concursante de Supervivientes, que estaba seguro de que no tenían pruebas contra él y que por ello continuó con la mentira hasta el final. "Me hacen un juicio, dedican un programa entero a hacerlo y descubrir si realmente había hecho trampas. Literal, Lara Álvarez estaba con el mazo", ha contado Beno, que perdió 16 kilos durante su aventura.

El hermano de Asraf ha confesado también que no quiso contar demasiadas cosas porque no quería quedar "muy mal" delante de todo el programa y de los espectadores, pero ha explicado que el motivo que le llevó a arriesgarse fue que todos tenían mucho hambre y estaban cansados de tomar dosas frías y sin cocinar. "Tenemos que comer caliente, tiene que comer mi equipo y tenemos pruebas que ganar. Si luego me pillan y me cazan... Ya habremos comido", ha explicado el exparticipante, que ha reconocido que las últimas semanas del concurso o cuando le tocó cuidar el fuego durante 48 horas seguidas fue cuando lo pasó peor en toda la edición.

Anuar también ha explicado a sus seguidores que la experiencia a nivel psicológico fue bastante dura y se ha sincerado contando que necesitó la ayuda de los profesionales, sobre todo las últimas semanas en Honduras cuando llegó a pensar en cómo hacer para que le expulsaran o cómo lesionarse gravemente para tener que volver a España sin tener que pagar la penalización. "Esto no lo había dicho nunca, pero en la semana que justo la audiencia me expulsó, le dije a un compañero: como me salve, meto el pie en la hoguera", ha dicho el colaborador de Telecinco.