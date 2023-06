El homenaje a Jorge Javier, 'hilo conductor' de Sálvame, marca el último programa

El final de Sálvame ha estado marcado por una importante ausencia, la de Jorge Javier Vázquez. Durante los últimos días mucho se había especulado con el posible regreso del periodista para despedirse de la que ha sido su casa durante catorce años, pero ha seguido el programa a través de la distancia, aunque muy presente entre sus compañeros. No en vano, ha sido el maestro de ceremonias de este espacio desde el primer día, cuando se puso frente a las cámaras y dijo: "Venimos con la idea de quedarnos mucho tiempo". No se equivocaba. Su peculiar sentido del humor, su ingenio y su capacidad de improvisación han sido algunas de las señas de identidad de los 3639 días en los que el programa ha hecho historia.

El equipo ha hecho un bonito homenaje al alma de este espacio producido por La fábrica de la tele. Mediante un vídeo, han repasado los mejores momentos de Jorge Javier, que ha protagonizado insólitas entrevistas, ha dado noticias complicadas, ha vivido momentos de tensión, ha reído y ha hecho reír sin parar y, sobre todo, ha formado una segunda familia. "Siempre será el dueño de este universo loco. Sin él nada hubiera sido lo mismo. Sálvame será siempre Jorge Javier y Jorge Javier será siempre Sálvame", ha dicho Terelu, que no ha podido reprimir las lágrimas al recordar todo lo vivido junto a su amigo.

Al finalizar el vídeo recopilatorio, el plató al completo se ha puesto en pie y ha dedicado al periodista catalán, que aparecía en una imagen presidiendo el espacio, un aplauso de varios minutos de duración. "Jorge diría en estos momentos: no lloréis que no estoy muerto, estoy muy vivo", ha dicho Adela González intentando sacar una sonrisa entre los allí presentes. Ha seguido de este modo los pasos de Vázquez, quien siempre opta por no dramatizar y afrontar las situaciones más complicadas con optimismo. "Viva Jorge Javier Vázquez", decía María Patiño.

Los colaboradores han hablado de su experiencia a lo largo de estos años con Jorge Javier. La primera en tomar la palabra ha sido Carmen Alcayde, con la que formó pareja profesional en Aquí no hay tomate. "Siempre le he dicho que tiene la gran suerte de ser la persona más valiente y libre de la televisión", ha indicado. Por su parte, Miguel Frigenti ha recalcado que Vázquez "ha tenido que soportar cosas que no han soportado otros, por exceso de prejuicios se le ha ridiculizado, no lo ha tenido fácil, pero conmigo siempre ha sido muy humano y hay que reivindicar su figura como gran persona que es". Pilar Vidal, una de las últimas incorporaciones, ha comentado que el presentador y ella tienen "el mismo sentido del humor, le echo mucho de menos, me ha dejado huérfana. Es único, me ha hecho reír, ha sacado lo mejor de mí y le debo mucho".

Antonio Montero ha reconocido que tiene muchas discrepancias con Jorge Javier pero lo ha valorado como "el tipo más inteligente que ha pasado por la televisión". Además, el paparazzi ha valorado "su capacidad para entender el espectáculo y para ironizar". Rafa Mora ha reconocido sentirse muy afortunado por haber trabajado al lado de Vázquez y ha resaltado que "es una persona grande dentro y fuera de los platós". En este sentido, el que fuera concursante de MyHyV ha explicado que cuando se ha ido del programa mal siempre ha encontrado en el periodista palabras de aliento y apoyo. Kiko Hernández, finalmente, ha dicho que JJ es el hilo conductor de todo lo que ha pasado en Sálvame.

El parón de Jorge Javier

Jorge Javier también se ha puesto al frente durante estos años al frente del Deluxe, espacio que finalizará en las próximas semanas. Comenzó presentando cada día Sálvame, pero con el paso del tiempo fue intercalando su presencia con otros programas como Supervivientes y GH VIP, y compaginando esta labor con sus giras teatrales, y es que la interpretación es otra de sus grandes pasiones. También se alejó temporalmente en 2019 para recuperarse del ictus que sufrió, pero volvió lleno de energía y muy feliz por reencontrarse con el público.

Hace solo veinte días, el pasado 3 de junio, anunció que se alejaba temporalmente de la pequeña pantalla en un mensaje en el que se podía leer: "Perdonad que os robe un instante. Quiero dar las gracias a todas aquellas personas que se han puesto en contacto conmigo para mostrarme su cariño, su apoyo y su comprensión. Vuestras palabras me hacen sonreír, emocionarme hasta la lágrima y seguir pensando que valió la pena. Pero a veces hay que parar. El cuerpo y la mente te envían señales y a lo largo de mi vida yo he sido poco de hacerles caso. Hasta hoy. Necesito parar para cuidarme. Para preguntarme qué quiero. Si lo tengo claro. Si como no lo sé, mejor espero. En estos momentos, volver es lo último en lo que pienso aunque a lo mejor sea lo que más me apetezca mañana. No lo sé. Así que por ahora solo puedo decir 'Hasta siempre'. 'Hasta cuando pueda'. 'Hasta que surja'. Y, por encima de todo, gracias. Gracias a vosotros, valió la pena".