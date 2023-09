Manuel Turizo desvela en 'El Hormiguero' cómo conoció a Shakira: 'Fue brutal'

El cantante colombiano Manuel Turizo pasó anoche por 'El Hormiguero' de Pablo Motos. Uno de los grandes cantantes internacionales del momento ha charlado con Motos sobre su intensa vida: constantes viajes y conciertos. El artista ha confesado que solo ha disfrutado de "10 días en los que me desconecté del todo en Colombia". El conocido como 'Rey de la Bachata' desveló en el programa de Atresmedia cómo conoció a Shakira, durante la grabación del videoclip del tema que interpreta junto con la de Barranquilla, 'Copa vacía': "No la conocía, nos conocimos en el vídeo y luego ya... pues es que es Shakira", respondió el joven. "Cuando yo llegué ella se estaba arreglando, hablamos un rato y después nos fuimos a grabar. Fue brutal", confesó.

El artista colombiano también desveló durante la entrevista cúal había sido su último capricho sorprendiendo a todos los presentes en el plató: " Un reloj un poquito caro. También me compré una moto de agua pero la vendí". Así se lo contaba a Pablo Motos, aprovechando que estará un par de días por Madrid antes de retomar el ritmo frenético de su 'tour' mundial con el que, este mismo jueves, aterrizará en Estados Unidos. ¿Cómo lo aguanta? ¿Cómo es ir de un lado para otro sin casi tiempo a cerrar los ojos para interiorizar qué es lo que está pasando? "Sin dormir. No, trabajando para seguir. Siento que cada vez que vas logrando más cosas hay más compromiso para seguir trabajando". Eso sí, cuando tiene un rato libre para dedicarse a sí mismo y al tan necesario ocio, siempre hay una cosa en el 'top' de actividades que le apasionan: "Kitesurf, en realidad me gustan todos los deportes que tengan que ver con el mar".

Amante de los caballos

El artista reconoció hacer videollamadas para ver cómo se encuentran sus caballos y confesó que México se ha convertido en una segunda patria para él: "Me han ofrecido cosas pero no hemos concretado nada. Si hay una propuesta en la que me sienta que puedo aportar, lo haré". Comentario que hacía después de hablar de cómo una vez le dieron para comer, en su país, cuy: "Aquí le dirían rata, es como un hamster gigante, pero la carne es limpia, es tierna, es una comida cultural de allí".