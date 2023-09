Compone con su hermano y está enamorado de una influencer: desvelamos el lado más personal de Manuel Turizo

A sus 23 años se ha coronado por méritos propios como el rey de la bachata, un título que llega cada vez a más rincones. El colombiano Manuel Turizo encadena no solo éxitos personales sino colaboraciones que le unen a nombres de lujo como Tini Stoessel, María Becerra o Luis Fonsi. Una de las últimas ha sumado su voz a la de Shakira, que con cada una de las canciones que ha lanzado en los últimos meses ha dado en la diana. Copa vacía es uno más de los peldaños que ha escalado Turizo en su camino al podium, trayectoria que comenzó en 2017 con apenas 17 años. Con un único título, Una lady como tú, se hizo viral y desde entonces no ha hecho más que anotar triunfos.

Shakira comparte un fragmento de su nueva canción 'Copa vacía', ¡con más dardos a Gerard Piqué!

Su juventud no fue impedimento en este despegue pues Turizo, que se crió en la zona de Montería, en la costa caribeña de Colombia, tenía de sobra claro que quería ser cantante. Una de las condiciones que le pusieron sus padres fue que no abandonara sus estudios mientras probaba suerte en la música. “Tengo en la cabeza todos los días de qué quiero vivir en un futuro y a dónde quiero llegar” reconocía en declaraciones a ¡HOLA! USA. Vive con su madre Diana y su hermano Julián Turizo, que es tres años mayor y forma parte de su equipo (incluso ha cantado con él), en Miami. “La persona con la que mejor colaboro es Julián, mi hermano” dijo Manuel en Billboard.

Julián compone y hace los arreglos de muchas de las canciones, además de ser una guía para Manuel a la hora de interpretarlas. Juntos empezaron a publicar sus temas en Youtube, red que les dio visibilidad y de la que saltaron al panorama discográfico. Juntos forman el tandem perfecto. Manuel es un apasionado de su familia, casi tanto como de su novia, la influencer Joseline Sorza. Están juntos desde 2019 y, aunque se muestran un tanto discretos con respecto a su relación, no cabe duda de que están enamorados.

Cuatro años de amor

Empezaron siendo amigos y el tiempo les convirtió en algo más. “A mí ella me encanta, y soy bien celoso con todo lo que quiero. No es solo en una relación, es con todo lo que aprecias de tu vida” dijo en ¡HOLA! USA. En esta misma entrevista comentó que le encantaría ser padre de familia numerosa en el futuro. “Ahora mismo no, pero me gustaría tener cinco hijos si tengo tiempo. Primero hay que intentarlo con uno porque lo difícil es criarlos”. Joselina tiene 23 años y es natural de Valledupar, también en Colombia. Sus más de 200 mil seguidores en las redes sociales la han convertido en una reconocida influencer que además se presenta como directora creativa de Ayré, una marca de ropa de baño.

El meteórico éxito de Turizo le ha cambiado sin duda la vida, algo de lo que es muy consciente y por lo que se siente muy agradecido. “Todo el mundo experimenta una situación o momento así. Yo sí lo he sentido, pero no para que me contamine tanto que me desvíe del camino de lo que hago. Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es lo que me hace feliz en la vida y no estaría en ningún otro lado. Me siento bendecido por eso. Todos tenemos problemas, pero no me puedo andar quejando de los míos. Soy consciente de que la gente me ve con muchas más bendiciones de las que la mayoría podría tener", dijo en ¡HOLA! USA.

Entre las aficiones que destaca Turizo en sus perfiles, además de la música y por supuesto de pasar tiempo con su novia, con la que se escapa a rincones de ensueño, está el deporte. “Disfruto yendo al gimnasio a hacer cardio. Siempre busco hueco para entrenar porque es un momento que yo me regalo al día de salud, de desconectar" dijo en la revista Men’s Health. Gracias a la práctica del deporte y el estilo de vida saludable, Manuel Turizo presume de cuepazo, lo que desata la locura entre sus seguidores.