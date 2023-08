Shakira arrasa con su último vídeo bailando: más de un millon de 'likes' en pocas horas

Loading the player...

Que todo lo que Shakira toca se convierte en oro es algo que cada vez queda más demostrado. Sus últimos temas han sido un auténtico éxito, desde la comentadísima BZRP Music Session #53 hasta la emotiva Acróstico, y Copa vacía, la canción que comparte con Manuel Turizo, no se ha quedado atrás. Ahora, la cantante colombiana ha compartido con sus seguidores un vídeo en el que aparece bailándola, y está arrasando. En apenas doce horas ha alcanzado el millón y medio de "Me gusta", y todos quieren imitar los pasos de su sensual coreografía. Dale al play y no te lo pierdas.

-El susto de Shakira grabando su último videoclip que deja al descubierto su pequeño secreto