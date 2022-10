Con novia 'influencer' y ganas de tener familia numerosa: el lado más personal de Manuel Turizo

Manuel Turizo se ha convertido en toda una revelación musical en nuestro país gracias La Bachata, tema con el que ha conseguido casi 200 millones de reproducciones en YouTube. Con solo 22 años, el artista colombiano acaba de recibir un triple disco platino y desde que era niño tenía claro que quería dedicar su vida al mundo de la música. De hecho, a una edad muy temprana le dijo a su familia que quería ser cantante, algo en lo que obtuvo mucho apoyo con la condición de que no dejara de estudiar. Después de colaborar con Maluma, Rauw Alejandro, Myke Towers, Justin Quiles, Farruko, Will.i.am& y Wisin & Yandel (entre otros muchos), el artista ha asegurado que quiere continuar con su carrera, aunque en unos años no le importaría ser padre junto a su novia, la influencer Joselina Sorza. "Ahora mismo no, pero me gustaría tener cinco hijos si tengo tiempo. Primero hay que intentarlo con uno porque lo difícil es criarlos", ha dicho en una entrevista en ¡HOLA! USA.

Aunque el cantante es muy celoso de su intimidad y casi no pubica fotografías con su novia, Manuel ha asegurado que es "muy celoso" porque entiende que "todo el mundo que quiere a alguien lo es". "A mí ella me encanta, y soy bien celoso con todo lo que quiero. No es solo en una relación, es con todo lo que aprecias de tu vida", ha dicho sobre Joselina, quien le ayuda siempre a elegir sus divertidos, coloridos y estrambóticos atuendos con los que suele sorprender a sus fans en sus conciertos y eventos. Muy centrado en su carrera musical, el cantante, que visita El Hormiguero para presentar su último trabao (2000), es un hombre muy familiar y siempre está al lado de su madre (Diana), su hermano (Julián) y sus dos perritos, con quienes vive en un lujosa casa de Miami.

Con muchas ganas de trabajar con Alejandro Sanz o Shakira, Turizo ha explicado en el citado medio que a pesar de que es alguien muy joven tiene los pies en la tierra y sabe que aunque tiene que divertirse debe trabajar duro para labrarse una carrera que le pueda permitir siempre vivir del mundo de la música. "Obviamente todos tenemos nuestra manera de disfrutar la vida y de eso se trata, para eso trabajamos. Soy muy consciente de todo, tengo en la cabeza todos los días de qué quiero vivir en un futuro y a dónde quiero llegar", ha explicado en el citado medio, donde además ha revelado que sus padres siempre le aconsejaron a que se atreviera a hacer lo que quisiera conseguir. "Ese comentario es el que justamente me hizo romper el caparazón", ha añadido.

El intérprete de Quiéreme mientras se pueda también se ha sincerado sobre los problemas que podido sufrir por la ansiedad y el estrés, aunque ha afirmado que está tan centrado en trabajo que no tiene tiempo para protestar o sentirse mal: "Todo el mundo experimenta una situación o momento así. Yo sí lo he sentido, pero no para que me contamine tanto que me desvíe del camino de lo que hago. Al fin y al cabo, lo que estoy haciendo es lo que me hace feliz en la vida y no estaría en ningún otro lado. Me siento bendecido por eso. Todos tenemos problemas, pero no me puedo andar quejando de los míos. Soy consciente de que la gente me ve con muchas más bendiciones de las que la mayoría podría tener", ha confesado Manuel.