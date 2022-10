Todo sobre ‘Monotonía', la nueva canción de Shakira, ¿Sobre Gerard Piqué?

Shakira está despertando una gran expectación estos días y no sólo por la delicada situación sentimental que atraviesa tras su ruptura con Gerard Piqué el pasado mes de junio. Después del éxito de su último tema musical Te felicito, la cantante estrena el próximo 19 de octubre Monotonía, un nuevo tema urbano en el que colabora con el cantante puertorriqueño Juan Carlos Ozuna que ha despertado la curiosidad de todos y sobre el que todo el mundo se pregunta si está o no dedicado al futbolista.

VER GALERÍA

Según los pequeños adelantos que la cantante ha dado de este nuevo lanzamiento, su nuevo single habla de la rutina y el aburrimiento, uno de los problemas que más preocupan en la pareja. ¿Podría ser su conclusión sobre las causas del fin de su relación con Gerard Piqué?. Esperemos que la cantante pueda confirmarlo en alguna de sus próximas apariciones, mientras tanto las especulaciones no paran entre sus fans. Sus seguidores han quedado impactados con el último adelanto, un pequeño video, descargando pero lleno de elegancia, en el que se muestra un corazón sangrante atravesado por una espada, que aún palpita en agonía. Lo que sí parece es que la colombiana se ha vuelto ahora más explícita que nunca a lo ahora de expresarse a través de su música.

VER GALERÍA

El videoclip de este nuevo tema lo rodó el pasado mes de septiembre en Cataluña . Entonces la colombiana fue captada por los fotógrafos corriendo por las calles de la ciudad de Manresa, capital de la comarca del Bages, en la provincia de Barcelona, con un corazón roto en la mano mientras su equipo grababa el video musical de su nuevo tema al lado de Ozuna. Causó una gran sorpresa entre sus fans, que ya entonces empezaron a preguntarse si la cantante, que atraviesa un duro momento personal, quería así reflejar a través de su trabajo cómo se encontraba tras su ruptura con el jugador del barca, padre de sus dos hijos Milan, de nueve años y Sasha, de siete; o tal vez estaba lanzándole mensajes e indirectas a través de su música mostrándole su despecho.

-Nuevo intento de Shakira y Gerard Piqué por llegar a un acuerdo tras su separación

Cabe recordar que la colombiana, antes de desvelar el título de este nuevo tema, ha estado publicando en su perfil mensajes muy enigmáticos. El primero de ellos “No fue culpa tuya”; “Ni tampoco mía”, escribía después; luego “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría” y finalmente un día después “Fue culpa de la monotonía”. Ahora revela que todos pertenecían a la letra de esta última canción, Monotonía. ”Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir, termino con una nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas”, confesaba la cantante a sus seguidores hace dos semanas.

VER GALERÍA

No es algo nuevo que Shakira refleje en sus canciones los diferentes momentos por los que atraviesa. En sus canciones antiguas, la estrella colombiana también acumula importantes mensajes que ayudan a conocerla mejor. Ojos así, Amarillo o Me enamoré, son algunos de estos temas que más calaron en su día entre sus seguidores. En referencia a Gerard Piqué podrían encontrarse varios de sus temas anteriores, todos ellos de amor o haciendo referencia a la pasión que dominó los inicios de su relación, Por ejemplo Loca, un tema de 2010 que la artista grabó también en Barcelona y en el que podemos escucharla cantar ”soy loca con mi tigre”; tambien Dare (La, La, La) de 2014 en la que dice “Sin tus ojos azules, me muero”, en Broken Record, ese mismo año la escuchamos cantar “No necesito seguir buscando, eres el indicado”

VER GALERÍA

También en su tema 23 de 2014 hace referencia al momento en que se conocieron, reflejando la diferencia de edad que les separa, él tenía 23 y ella 33. Entonces parecían destinados a estar juntos, pues incluso su cumpleaños coincidía. Ambos nacieron un 2 de febrero. En esa canción Shakira dice: “Hace un par de años me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces me miraste con tus ojos azules” y le dice al que podría ser su entonces novio: “¿Crees en el destino? Porque yo sí, al igual que lo hice en aquél entonces, cuando apenas tenías 23”

-Shakira y Gerard Piqué coinciden en un partido de su hijo mayor: los datos del reencuentro

Ahora mientras la intérprete continúa trabajando y tratando de llevar su vida privada al margen de la prensa, algo que los dos persiguen por el bien de sus hijos, tal y como expresaron en el comunicado con el que anunciaron su separación el pasado mes de junio, Piqué está siendo fotografiado al lado de su nueva pareja, Clara Chía Martí, con la que ya no se esconde.

-Las rupturas más sonadas del año, de la infanta Cristina e Iñaki Urdagarin a Tamara Falcó e Iñigo Onieva