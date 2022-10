Shakira y su llamativo look 'Barbiecore' para apoyar a su hijo Milan

Shakira y su ex, Gerard Piqué, coincidieron este fin de semana en un partido de béisbol de su hijo mayor. Cada uno por su lado, viajaron hasta Valencia para apoyar a Milan en este importante encuentro que se celebró con motivo del Campeonato de España de Béisbol Sub-11. La cantante colombiana causó un enorme revuelo a su llegada. La vimos acompañada, como siempre, de su hermano Tonino, y no soltó de la mano a sus dos hijos. Milan vestía la equipación del club en el que juega, el Béisbol Softbol Barcelona, mientras que su hermano pequeño, Sasha, llevaba camiseta y pantalones negros.

Sin embargo, en esta ocasión lo más comentado no fue el look que lucían los niños sino el de su madre. La intérprete de Te felicito se quiso a la tendencia que se conoce como Barbiecore, en la que el color rosa es la gran protagonista. Además de presumir de melena XXL, Shakira llevaba a juego sus gafas, camiseta y gorro, que contrastaban con sus pantalones negros y sus zapatillas deportivas blancas con plataforma.

Para disfrutar del partido de béisbol de su hijo, la cantante combinó un sombrero de pescador de algodón de color rosa de Moncler (el precio asciende a 280 euros), bolso blanco de Balenciaga (concretamente el modelo Wheel XS que ronda los 725 euros) y unas llamativas llamativas gafas de sol de bioplástico con cristal rosa de Salvatore Ferragamo (se pueden comprar en su web por 195 euros).

Viendo estas imágenes, parece que la intérprete de Waka Waka tiene un nuevo accesorio favorito. En sus últimas apariciones públicas, Shakira ha lucido el mismo tipo de sombrero y también maxigafas de sol. Lo que no sabemos es si lo hace para pasar desapercibida, pero sus esfuerzos estarían siendo en vano, ya que ahora mismo es una de las mujeres más buscadas.

Nuevo tema viral

Haga lo que haga, la artista colombiana es noticia y no nos referimos solo a sus problemas con Hacienda o a su mediática separación de Piqué. Esta misma semana ha vuelto a acaparar titulares por la letra de su última canción. Muchos piensan que es un claro mensaje a su ex, ya que dice: "No fue culpa tuya, ni tampoco mía. Fue culpa de la monotonía". Tendremos que esperar hasta el próximo miércoles 19 de octubre para saber cómo es el resto del tema, pero no hay duda de que va a dar mucho que hablar.