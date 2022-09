Shakira celebra una buena noticia en medio de la tormenta personal que atraviesa

En medio del convulso momento personal que está atravesando, Shakira todavía tiene motivos para sonreir. La colombiana, inmersa en el proceso de separación de Piqué y a punto de enfrentarse a un nuevo juicio por sus presuntos delitos contra Hacienda, ha reaparecido en sus perfiles sociales con una buena noticia. Orgullosa muestra la placa que le ha entregado el servicio de streaming Spotify por los mil millones de reproducciones de su hit Hips don’t lie, la canción que lanzó en 2005 junto a Wyclef Jean y que animó a mover las caderas a medio mundo, y agradece el apoyo de quienes la siguen de manera incondicional. Suma así un nuevo récord en una exitosa carrera musical que no deja de darle alegrías en un momento sin duda complicado para ella.

EXCLUSIVA: Gerard Piqué y Clara Chía, las divertidas fotografías de su escapada a París en medio de la polémica

Sin perder la sonrisa: la reacción de Shakira ante las informaciones de Piqué y Clara Chía

VER GALERÍA

Se conocía hace unas horas un nuevo varapalo en sus situación con el fisco después de que el Juzgado de Instrucción 2 de Esplugues de Llobregat (Barcelona) haya dictado la apertura de juicio por seis presuntos delitos contra Hacienda entre 2012 y 2014, como informó Europa Press. Llegaba esta información después de que la colombiana asegurara que va a seguir luchando por su inocencia tras rechazar el acuerdo de la Fiscalía. Se enfrenta así a ocho años y dos meses de prisión si la encuentran culpable, incluso aunque ya haya saldado las deudas que tenía con la Hacienda española. “Tengo que luchar por lo que pienso, porque son acusaciones falsas. Primero, no me pasé 183 días al año en España en ese momento, estaba trabajando por el mundo” dijo en su última entrevista, añadiendo que ya ha pagado lo que tenía pendiente. “Así que ahora mismo no debo nada” apuntó.

Una delicada situación que se une a la complicada etapa personal en la que se encuentra. Sigue tratando de llegar a un acuerdo con Piqué, del que se separó hace unos cuatro meses tras doce años juntos, sobre todo en referencia a la custodia de los dos hijos que tienen en común, Milan, de 9 años, y Sasha, de siete. Después de una reunión inicial con sus abogados, que no habría terminado de manera fructífera a juzgar por las imágenes del jugador blaugrana abandonando la reunión con gesto de disgusto, se ha producido un nuevo encuentro. No asistió en esta ocasión la colombiana, pero sí el futbolista y los representantes legales de ambos.

VER GALERÍA

Siguen tratando de llegar a un acuerdo por el bien de sus hijos

La expareja sigue tratando de llegar a un acuerdo para decidir quién se hará cargo de los niños pues el principal punto de desencuentro es que la artista quiere mudarse a Estados Unidos con sus vástagos, mientras que el jugador del Barça quiere que los niños sigan en la Ciudad Condal. Por sus calles se puede ver al deportista acompañado por su novia Clara Chía, con la que además ha hecho una romántica escapada a París, imágenes que se pueden ver en exclusiva en las páginas de la revista ¡HOLA! de esta semana.

“Es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor” aseguró la artista en sus primeras declaraciones (en Elle) tras su separación, una situación que está afrontando con el apoyo de su familia y concentrada en sus hijos, Milan y Sasha.