Shakira recibe las mejores noticias desde España mientras afianza su vida en Estados Unidos

Han pasado apenas unas horas desde que Shakira acaparara todos los flashes con un impresionante y voluminoso vestido rojo de Carolina Herrera en la gala MET cuando su nombre vuelve a los titulares. Es por una buena noticia para la artista, pues ha transcendido que la Fiscalía Provincial de Barcelona ha solicitado archivar la segunda causa contra ella por fraude fiscal en 2018. Considera que no existen indicios suficientes de que la cantante incurriera en algún delito contra la Hacienda pública durante el ejercicio de 2018. El equipo legal de la colombiana ya había solicitado el archivo de la causa hace tres meses, justo después de su declaración en el mes de febrero, una comparecencia que hizo por videoconferencia desde Miami, donde ahora reside.

La Fiscalía abrió esta segunda causa sosteniendo que la colombiana defraudó 6,6 millones de euros en el ejercicio de 2018 a través de una estructura societaria, algo que ella negó en su declaración, defendiendo su inocencia. Desmintió así la tesis de la Fiscalía, que aseguraba que utilizó un entramado de sociedades para eludir el pago de impuestos en las declaraciones del IRPF y del impuesto de patrimonio, y añadió que se siente presionada. Esta causa se abrió en el mes de julio de 2023, momento en el que la artista lamentó haberse enterado por la prensa de esta nueva querella. Defendió entonces que siempre había actuado conforme a la ley y con el consejo de los mejores expertos fiscales.

Todavía no se conoce la decisión del juez al respecto de archivar o no la querella por lo que los abogados de la arista se muestran contentos pero a la vez prudentes. Pau Molins, abogado defensor de Shakira, expresa en un comunicado que: "El archivo judicial, que había sido solicitado por la defensa hace más de tres meses, demuestra que nunca hubo comportamiento defraudatorio por parte de la cantante. Nuestra cliente está totalmente satisfecha con que por fin se reconozca que no cometió ningún fraude penal, pero su lucha contra la Agencia Tributaria española no acaba aquí". Además, si bien la Fiscalía considera que no existen indicios de delito, entiende que sí existe "una obligación tributaria" respecto al IRPF y el impuesto de Patrimonio en 2018, que la de Barranquilla podrá "hacer efectiva" por la vía administrativa y no en la pena. Corresponde a la Agencia Tributaria reclamar las cantidades pertinentes.

La Shakira más optimista resurge con su nuevo disco: las claves de su cambio

Un pacto en noviembre de 2023 para evitar un mediático juicio

En el mes de noviembre de 2023, Shakira alcanzó un pacto con la Fiscalía y la Abogacía del Estado por el que admitió haber defraudado a Hacienda entre 2012 y 2014, unos delitos por los que se enfrentaba a ocho años de cárcel. Al dar comienzo la vista en la Audiencia de Barcelona, aunque había rechazado llegar a un acuerdo antes, se declaró culpable ante el tribunal de haber defraudado 14,5 millones de euros. Aceptó una pena mínima de un año por cada uno de los tres delitos fiscales (no cumplirá pena de prisión) y asumió el pago de una multa de 7,3 millones de euros.

En un comunicado, la artista reconoció que después de cinco años de batalla legal quería zanjar el conflicto para "evitar el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio". Explicaba que el proceso había supuesto una pérdida de tiempo y recursos y que ahora la colombiana quería "priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos". "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras (…) o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante" señaló en el documento.

Todavía tiene la colombiana otra causa pendiente, un contencioso administrativo por los ingresos de su gira durante 2011, pendiente de recurso en la Audiencia Nacional. En este caso, el fiscalista de Shakira, José Luis Prada, añade lo siguiente: "Especialmente inconcebible es la causa administrativa que la AEAT mantiene abierta contra Shakira por el ejercicio 2011, actualmente pendiente de resolución por la Audiencia Nacional, puesto que se trata de un año en el que era imposible que la cantante fuera residente fiscal en nuestro país. Ese año Shakira se encontraba de gira por todo el mundo, llegando a dar 120 conciertos en 37 países, y pasó, como máximo, 70 días en España. Es decir, ni la mitad del mínimo requerido para ser residente fiscal en España".

"Esta causa administrativa por el ejercicio 2011 muestra, además, el proceder lleno de anomalías por parte de Hacienda, que obligó a la cantante a abonar hasta 30 millones de euros que le ha retenido todos estos años -desde 2018 hasta hoy-, además de tener que garantizar otros 35 millones de euros de sanciones desorbitadas, sin esperar siquiera a que un tribunal se pronuncie sobre su conformidad a Derecho. Esta multa, además, grava los ingresos de la gira de Shakira en 2011 sin tener en cuenta los gastos en los que incurrió, como sería lo habitual en un procedimiento de estas características, lo que es manifiestamente contrario al principio constitucional de capacidad económica. O lo que es lo mismo, Hacienda está multando a Shakira por unos presuntos beneficios que sabe que no se produjeron, porque no se está admitiendo la deducción de gastos efectivamente producidos" añade el comunicado de los defensores de la colombiana.

Un nueva vida en Estados Unidos

Después de su ruptura con el futbolista, Shakira ha iniciado una nueva vida en Miami con sus hijos, volcada en su música. Su último disco Las mujeres ya no lloran ha supuesto una catarsis y un punto de inflexión en su vida. Con estos temas se despide de los momentos más duros de su separación para renacer y mirar al futuro con optimismo. Amor y desamor se mezclan en un disco que cierra una etapa en su vida. "La producción de esta obra ha sido un proceso alquímico. Al escribir cada canción, me reconstruí a mí misma. Al cantarlas, mis lágrimas se transformaron en diamantes y mi vulnerabilidad en resiliencia" ha dicho sobre el trabajo.

La colombiana vuelve a arrasar en los escenarios pues su legión de fans no se ha perdido ninguna de las actuaciones y presentaciones de su disco. Esperaban con expectación el regreso de la artista y ella no ha defraudado. La potencia de sus letras, sus ritmos pegadizos y la cuidada estética con la que ha lanzado sus portadas han conquistado las listas. Tras su etapa personal más complicada, ha resurgido con fuerza arrasando, como se pudo comprobar en la MET Gala. Era la primera vez que la colombiana pisaba esta alfombra y su look ha dejando sin palabras. El prestigio internacional de la de Barranquilla brilla de nuevo en Estados Unidos y lo hará en la gira de conciertos que tiene planeada por diversos países.

Un momento profesional dulce en el que se le atribuyen además nuevos dueños para su corazón. A los rumores que surgieron hace unos meses con el piloto Lewis Hamilton, se unen ahora las especulaciones con el actor Lucien Laviscount, protagonista de su vídeo Puntería. En recientes declaraciones a Despierta América, el intérprete no ha escatimado en elogios hacia la colombiana. "Definitivamente nunca había conocido a nadie como ella, y no creo que en el futuro vuelva a haber alguien como ella. Es una mujer espectacular" ha dicho. Se refirió además al papel de la de Barranquilla como madre: "Ella es artista, es una mujer espectacular, es madre. Ama a esos niños más que nada". No quiso sin embargo responder a los rumores de relación, zanjando en ese momento la entrevista.