Así ha hecho Shakira su debut en la alfombra de la MET Gala: voluminoso vestido rojo y plataformas La cantante ha acudido por primera vez a la gran noche de la industria de la moda con un look inolvidable

No todos los días llega a la puerta de casa una invitación personalizada para acudir a la MET Gala, y este 2024 Shakira ha tenido la gran suerte de ser una de las elegidas. Y sí, ¡ha debutado junto a Elsa Pataky! Tras divorciarse del ex futbolista Piqué y padre de sus dos hijos, está viviendo una de las épocas más fructíferas de su carrera como artista lanzando canciones que se han escuchado en muchos rincones del globo terráqueo y con las que ha logrado reconocimiento profesional. Y este año ha tenido la oportunidad de pasearse por las escaleras neoyorquinas más conocidas de la historia enfundada en un look muy especial que promete ser de lo más recordados de su vestidor.

Loading the player...

- El significado tras los looks de Shakira en el videoclip de 'El Jefe': ¿un guiño al pasado?

Acostumbrada a verla con diseños de lo más ceñidos en los photocalls y sobre el escenario, para esta ocasión en la que ha coincidido con compañeros del sector como Rosalía, Karol G, Cardi B, Bad Bunny, ha confiado en el color más favorecedor, aquel que no pasa de moda y ayuda a potenciar la belleza. Hablamos del maravilloso rojo pasión que tan bien encaja con su larga melena rubia ondulada y que ha bañado su impresionante atuendo de invitada que hoy analizamos. Así ha sorprendido a su llegada al Museo Metropolitano de Nueva York en el que ha demostrado su estrecha relación con el mundo de la moda. ¿Por qué? Te lo contamos.

- Todos los looks con los que Shakira deslumbró en su gran noche musical

Entre todas las firmas de renombre por las que podría haber optado para esta velada en el que los ojos se posan en su look, la que canta Hips Don't Lie ha unido fuerzas con... ¡Carolina Herrera! Al mando del modista Wes Gordon, el mismo que vistió a Tamara Falcó para el día de su boda, ha sido quien ha diseñado este voluminoso traje con el que ha pisado por primera vez la alfombra más fotografiada de la temporada. Sin tirantes, pronunciado escote corazón que encaja con su característico estilo sensual, el detalle del cut out en la zona de los costados y la pronunciada abertura en la pierna, lo ha completado con una larga capa de llamativas mangas abullonadas con las que ha conseguido esta imponente imagen.

- ¡Adiós a su melena rizada! Shakira vuelve a 1999 con su cambio de look

Posando como hizo Angelina Jolie tiempo atrás consolidando esta fabulosa técnica, la de Barranquilla que ha viajado hasta la Gran Manzana para experimentar esta aventura, ha marcado sus curvas añadiendo un precioso broche joya de cristales y una preciosa piedra de color bajo el pecho. Y para dejar el protagonismo estrella a la pieza de pasarela que ha estrenado en la cita con la moda, ha dejado su pelo suelto y desenfado con la raya en medio encontrando así un buen equilibrio; aunque sí es cierto que en cuanto a joyas lo ha combinado con una gargantilla y anillos de Cartier y sandalias de plataforma a sus pies.