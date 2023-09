El significado tras los looks de Shakira en el videoclip de 'El Jefe': ¿un guiño al pasado?

No han pasado ni 24 horas, pero tampoco le ha hecho falta a Shakira más tiempo para convertir su última canción en un nuevo éxito viral. El Jefe es el nombre de la canción que acaba de publicar junto al grupo de música regional mexicana, Fuerza Regida. Un tema en el que hay de nuevo dardos hacia su expareja y la mención a la situación que vivió la niñera de sus hijos. Pero la letra no es lo único que esconde un mensaje, también los atuendos con los que la colombiana aparece en el videoclip. Y aunque ella no ha mencionado nada al respecto, es inevitable encontrar en ellos ciertas referencias al pasado que nos hemos propuesto analizar.

Lo primero que vemos en pantalla es a Shakira montando en caballo, vestida de jinete con un total look rojo, enfundada en unas mallas de cuero, botas de cowboy y un sombrero a juego. Uno de los colores más poderosos que evoca fuerza, pasión y energía (cualidades con las que sin duda cuenta su canción), y que además, esta temporada se posiciona como uno de los favoritos entre las tendencias.

También apreciamos cómo la artista cambia de registro con un look de lo más urbano, que nos recuerda a sus comienzos en la música. Un pantalón vaquero ancho y deshilachado junto a un tank top blanco, que acompaña con lo más significativo de este estilismo: ¡sus trenzas! Y es que no veíamos a la cantante lucirlas (al menos no unas así de similares) desde que publicó Ciega, Sordomuda (1998), una de sus canciones más populares.

Sus flecos icónicos

No pueden faltar en un videoclip de la de Barranquilla y tampoco lo hacen en sus actuaciones, como dejaba claro hace unos días en los MTV VMA's -donde además recibió el reconocimiento a sus 30 años de carrera-. Y es que las faldas con flecos forman parte de su vestuario más recurrente, esenciales en sus característicos movimientos de cadera. Vestida de nuevo con elementos cowboy como el gorro y las botas, en redes hay quien piensa que además, este conjunto radicalmente negro podría hacer una referenca al luto... ¿por su antigua relación?

Un guiño a 'La Tortura'

Fue una de las canciones del verano de 2005: del tema que Shakira lanzó junto a Alejandro Sanz no solo encontramos una referencia en la letra de El Jefe: "Qué ironía, qué locura, esto sí es una tortura", podemos escuchar. También hemos observado una relación con aquel éxito a través del vestuario. Y es que la cantautora aparece en una de las escenas con una leonada melena muy similar a la que lució en el vídeo de La Tortura y con una camisa blanca del mismo estilo. ¿Será simplemente casualidad?