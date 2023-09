Analizamos el nuevo éxito a Shakira: de su defensa a la niñera de su hijos a los dardos a Piqué

Como era de esperar, la nueva canción de Shakira está arrasando. El Jefe es el tema que ha hecho con el grupo mexicano Fuerza Regida y tiene una letra que no ha dejado indiferente a nadie. La artista habla sobre la desigualdad, en concreto, hace una crítica a la explotación que viven muchos trabajadores por parte de sus jefes. Y muchos de sus fans tienen claro que ha tomado como referencia su propia vida, hablando de la situación que vivió la niñera de sus hijos, Lili Melgar, cuando fue despedida por Gerard Piqué.

"Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización", canta. Lili se ha convertido en la inesperada protagonista del nuevo videoclip de Shakira y, además, aparece en pantalla, mirando fijamente a la cámara con gesto serio. La artista colombiana ha querido rendirle su particular homenaje a la niñera de sus hijos y ha hecho referencia a un tema que generó mucha polémica en su momento.

Parece que Lili fue la que descubrió la infidelidad de Piqué y le contó a Shakira sus sospechas. Al enterarse, el que fuera jugador del FC Barcelona habría decidido despedirla de manera fulminante, sin ningún tipo de indemnización económica. "La venganza de Shakira continúa", "Qué bonito homenaje", Wow, la realidad de millones de inmigrantes en una canción", "Eres una genia", "Un grito social, una crítica al sistema. Una vez más, Shakira se reinventa", "El nuevo himno de todas las oficinas en el mundo"... son algunos de los comentarios de sus fans.

Quien también se ha pronunciado al respecto ha sido Dariana, hija de Lili Melgar, que ha estado publicando algunos mensajes tras la publicación del videoclip de Shakira. "A pesar de todo, ella sigue trabajando con Shakira. TE AMO MAMÁ", ha escrito en sus redes sociales confirmando que la cantante de Barranquilla la volvió a contratar después de su separación para cuidar de sus hijos. Es más, se dice que le pagó un millón de dólares para compensarla.

Otra de las frases más comentadas de El Jefe es esta: "Dicen por ahí que no hay mal que más de cien años dura. Pero ahí sigue mi exsuegro que no pisa sepultura". ¿Estará mandando un mensaje a Joan Piqué? La polémica está servida y sus seguidores han comentado que, una vez más, la cantante está utilizando su música para lanzar bombas contra su ex, del que anunció su ruptura el 4 de junio de 2022.

Ahora ha sido Joan Piqué, pero hay que recordar que Shakira ya dedicó un mensaje a su exsuegra en su canción con Bizarrap. "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", cantaba la colombiana en el que se ha convertido en uno de los grandes éxitos de toda su carrera.

