La felicidad de Shakira en Miami, acompañada por su hijo Sasha, tras llegar a un acuerdo con la justicia española

Shakira es una mujer feliz, sobre todo si está en Miami donde continúa rehaciendo su vida junto a los que más quiere. La estrella de la música latina se dispone a pasar unas Navidades tranquilas y en familia, después de dar recientemente un primer carpetaz al litigio que mantenía con la justicia española. Durante su última aparición pública en Florida, acompañada por su hijo Sasha, veíamos a la protagonista muy alegre y sonriente disfrutando del plan cultural que hacía con el pequeño.

Ha sido en su visita de este viernes a la prestigiosa feria de arte contemporáneo 'Spectrum Miami', donde tanto ella como su niño de ocho años pudieron contemplar las fabulosas obras de creadores de renombre o emergentes. En su recorrido por las galerías de la muestra, que acoge el centro de convenciones Mana Wynwood, la cantante colombiana disfrutaba de lo lindo hasta el punto de soltar más de una carcajada.

Para la ocasión, la intérprete de Te felicito y Copa vacía optaba por un 'street style' de camiseta de manga corta de color verde militar, pantalones anchos a juego, gorra de camuflaje y grandes gafas de sol oscuras. En este espacio de exposiciones de más de 14.000 metros cuadrados, la ex de Gerard Piqué se mostraba además muy atenta a todos los detalles que les iban explicando sobre los pormenores de los coloridos lienzos.

Un evento que ofrece también presentaciones en vivo y la posibilidad de interactuar con las obras, que suele atraer cada año -del 6 al 10 de diciembre- a más de treinta mil curiosos y coleccionistas venidos de distintas partes del mundo. El interés de Shakira por los museos es notorio ya que hace pocos días acudía igualmente al 'Art Basel Miami Beach', entonces junto a su inseparable hermano y mano derecha Tonino.

Al parecer, durante su estancia allí, la ganadora de catorce Grammys Latinos quedó maravillada con una pintura acrílica sobre panel de madera bautizada como High Priestess (Suma Sacerdotisa), de la artista Mickalene Thomas. Sin embargo, pese a su intención por adquirirla, la lujosa pieza que captó su interés ya se había vendido por la cantidad de medio millón de dólares (464.000 euros), según informó Page Six.

Quedan poco más de tres semanas para que Shakira cierre un 2023 lleno de contrastes, donde ha cosechado éxitos planetarios con sus temas pero también tuvo que enfrentarse a problemas personales de diversa índole. Su último desafío tuvo lugar el pasado noviembre, cuando estuvo en España para alcanzar finalmente un acuerdo económico con Hacienda y evitar así ir a juicio por presunto fraude fiscal, por el que le pedían ocho años y dos meses de prisión.

"Me sentía lista para defender mi inocencia, pero he tomado esta decisión (...) Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras (...) o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante", señaló la artista nacida en Barranquilla en un comunicado. "Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión", sentenció en referencia a Milan y Sasha.

