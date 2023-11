Shakira llega a un pacto económico con Hacienda y no irá a juicio: 'Ganar es recuperar mi tiempo' Tras cinco años de batalla legal, la artista colombiana ha tomado esta decisión a pesar de que: 'Me sentía lista para defender mi inocencia'. Además, han sido sus hijos los que le han pedido que pusiera fin a este proceso: 'Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz'

"Como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada, solo se recuerda el futuro". Estas fueron las palabras de Shakira en la gala de los Grammy Latinos que tuvo lugar hace unos días en Sevilla. La cantante dejó claro que ha decidido dar carpetazo a su pasado y ahora solo piensa en mirar hacia delante. Lo va a hacer por su bien y por el bien de Milan y Sasha, que son el principal motor de su vida. Shakira solo quiere ser feliz y eso es lo que les ha prometido a sus hijos. A partir de ahora, todos y cada uno de los pasos que va a dar van a estar enfocados en ese propósito, sin embargo, lo que no sabíamos es que ya había tomado la primera decisión al respecto.

Una decisión muy meditada

Shakira va a empezar un nuevo ciclo en todos los sentidos. Y eso tiene también que ver con sus problemas con la Agencia Tributaria española. Después de cinco años de batalla legal, la intérprete de Acróstico ha llegado a un acuerdo económico en la mañana de este lunes 20 de noviembre para poner fin al juicio penal por presunto fraude fiscal de 14,5 millones a Hacienda por el que le pedían ocho años y dos meses de prisión así como una multa de 23,8 millones de euros.

"El equipo legal, consciente del desgaste y el tiempo que este proceso supone para una cantante de prestigio internacional como Shakira, ha alcanzado un acuerdo económico con la acusación con el fin de poner un punto y final al proceso; y evitar así el impacto de la exposición mediática y el tiempo de juicio que en muchas ocasiones es de una longitud extenuante", dice el comunicado enviado por la colombiana, a la que hemos visto llegando a la Audiencia de Barcelona con una gran sonrisa, saludando y llevándose la mano al corazón en señal de agradecimiento.

La petición de sus hijos

"A pesar de todos los esfuerzos por defender su inocencia, el proceso penal y la presión de la Agencia Tributaria durante estos cinco años han generado para la artista una enorme pérdida de tiempo y recursos; y Shakira ahora siente la necesidad de priorizar su carrera y su estabilidad y la de sus hijos". La artista, que se ha decantado por un total-look de color rosa pastel muy colorido y luminoso, además de gafas de sol y su característica melena XXL y ondulada, reconoce que: "Me sentía lista para enfrentarme a un juicio y defender mi inocencia. Sin embargo, después de muchos años de lucha, he tomado esta decisión. Tenía dos opciones: seguir peleando hasta el final, hipotecando mi tranquilidad y la de mis hijos, dejar de hacer canciones, álbumes y giras (...) o pactar, cerrar y dejar atrás este capítulo de mi vida mirando hacia adelante".

Una vez más, sus hijos han tenido mucho que ver. Según las palabras de la artista colombiana: "Ellos mismos me lo han pedido, y por ellos he tomado esta decisión. Han vivido tiempos muy duros y quiero que me vean feliz por fin y mirar juntos hacia el porvenir". La cantante tiene claro que a partir de ahora debe "escoger mis batallas" y enfocarse en lo que asegure su felicidad y su bienestar. Y eso es lo que está haciendo. Por eso, este acuerdo con Hacienda tiene tanto significado. "Para mí, hoy, ganar es recuperar mi tiempo. ¿De qué me sirve ganar un procedimiento al final si hay que luchar 10 o 15 años y perderlo todo por el camino?", se pregunta.

En su comunicado, la artista asegura que su energía durante estos últimos cinco años ha estado en gran medida enfocada a este proceso penal, pero ahora "afronta con ilusión muchos compromisos y novedades de su carrera musical que no desea posponer o aplazar más".

Su gran noche en los Grammy Latinos

Su decisión llega unos días después de la cantante de Te felicito o TQG arrasara en la gala de los Grammy Latinos. Shakira no solo fue una de las grandes triunfadoras de la noche al llevarse tres premios, sino que demostró por qué es una de las artistas más importantes a nivel mundial. Su actuación sobre el escenario dejó a todos sin habla. La vimos feliz, sonriente, llena de fuerza, haciendo sus tradicionales pasos de baile y poniendo a todo el mundo en pie, especialmente cuando cantó su éxito Music Sessions, Vol. 53 junto a Bizarrap.

El auditorio del Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (FIBES) retumbó mientras decía lo que para muchos ya se ha convertido en un himno: "Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan". El público la acompañó cantando a todo pulmón este tema que fue una catarsis para ella y que escribió para reflejar sus sentimientos y desahogarse después de la ruptura de su relación con Gerard Piqué.

Punto y final

Tras confirmar su separación, Shakira reconoció que estaba viviendo "probablemente uno de los más difíciles y oscuros de mi vida". Los primeros días apareció en público muy poco, pero después empezó su "venganza". Nada de caras tristes ni lágrimas, la cantante se volcó en sus hijos y no dejó de hacer planes con ellos. Deporte, planes de ocio, viajes, partidos de béisbol... Se dejó ver en varias ocasiones con Milan y Sasha y se mostró muy activa en las redes sociales, agradeciendo especialmente el cariño incondicional que estaba recibiendo por parte de sus fans.

Lo que necesitaba para empezar una nueva vida

Shakira consiguió que esas semanas fueran lo más llevaderas posible hasta que logró el objetivo que tanto había perseguido: irse a vivir a Miami con sus hijos. Fue una época de muchas reuniones e intensas negociaciones entre los abogados de la cantante y el que fuera jugador del FC Barcelona. Piqué no quería que sus hijos se fueran de España, sin embargo, al final cambió de idea, pensando principalmente en su bienestar.

Cambio radical

El 3 de abril de 2023, la intérprete de Monotonía se despidió en el aeropuerto de El Prat lanzando un beso. La imagen no pudo ser más simbólica, ya que Shakira decía adiós a todo lo que había vivido esos años para empezar una nueva vida lejos de España. "Me establecí en Barcelona para darle una estabilidad a mis hijos, la misma que ahora buscamos en otro rincón del mundo al lado de familia, amigos y el mar. Hoy iniciamos un nuevo capítulo en la búsqueda de su felicidad".

Tras aterrizar en Miami, la intérprete de Barranquilla tuvo una agenda de lo más apretada. La vimos acudiendo a numerosos actos, entregas de premios, conciertos, partidos de baloncesto, cenas con amigos, carreras de Fórmula 1 donde coincidió con estrellas de Hollywood... e incluso se empezó a rumorear que podría haber recuperado la ilusión en el amor.

Una 'nueva' Shakira

Shakira volvía a estar radiante, feliz... Sin duda, el cambio de aires le hizo muy bien y sus ojos volvieron a brillar. Además, lo cierto es que está más guapa que nunca, rejuvenecida y en plena forma física. Su estilo a la hora de vestir también ha cambiado, ya que ahora lleva looks mucho más arriesgados, con combinaciones que no son aptas para cualquiera y, por supuesto, también le gusta mostrar su lado más sexy y provocativo.

En cuanto a sus maquillajes y peinados, con el paso de los años ha aprendido a sacar el máximo partido a su belleza natural, pero desde que se fue a Miami hay algo que ha cambiado y es que lleva la melena más larga que nunca. Casi siempre ondulada o con sus característicos rizos, luce además un rubio caramelo que le favorece mucho, con un cabello ultrabrillante y mucho más juvenil.

La alegría de sus hijos

Su felicidad también tiene mucho que ver con la alegría de ver a sus hijos totalmente adaptados a su nueva vida en Miami. Tal y como nos contaba la propia Shakira en su última entrevista con ¡HOLA!: "Nunca había visto a mis hijos tan felices. Van a sus extraescolares sin que nadie los persiga, no como en Barcelona, donde teníamos todos los días paparazzi en la puerta. Llevan una vida libre y normal como dos niños comunes, no como hijos de celebridades. En España, los niños no podían ir tranquilos al colegio y la situación que vivíamos con la prensa no era soportable".

"La adaptación de los niños a la nueva vida en Miami me impresionó. El primer día de colegio ya tenían amigos. Por suerte, son niños muy extravertidos. Viven al aire libre y tienen la posibilidad de aprender varios deportes, además de seguir explotando sus talentos en la música, para lo que claramente tienen una predisposición".

Todo en su lugar

Poco a poco ha ido colocándose todo en su lugar y, ahora sí, Shakira puede centrarse en esta nueva etapa de su vida con la que está tan ilusionada. Después de cerrar su acuerdo con la Agencia Tributaria española, todas sus miras están puestas en sus hijos y en el nuevo rumbo que tomará su música.

"Ahora mismo estoy cerrando un álbum que me tiene muy entusiasmada, con canciones que la gente ya conoce y con otras que no he lanzado aún. Va a ser un documento vivo que recoge mis emociones y vivencias de los últimos dos años y es un trabajo muy personal. Estoy muy feliz con las colaboraciones que vendrán con este álbum, que la gente no se espera", contó a ¡HOLA! asegurando que si, todo sale según lo previsto, podrá publicarlo a principios del año que viene. "Luego vendrá una gira mundial, la más extensa e importante de toda mi carrera", nos contó.