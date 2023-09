Al detalle: los originales looks de Shakira y sus hijos en su gran noche Acapararon todas las miradas en los MTV Video Music Awards, en Nueva Jersey

Como la estrella internacional que es, Shakira causó furor a su llegada a los MTV Video Music Awards. La artista colombiana, de 46 años, se convirtió en el centro de todos los flashes no solo por la espectacularidad de su look sino porque estuvo acompañada de sus dos hijos: Milan, de 10 años, y de ocho. Junto a su tío, Tonino Mebarak, los niños se convirtieron en sus mejores 'escoltas' a su llegada al Prudential Center de Newark, Nueva Jersey (Estados Unidos), dispuestos a vivir una noche inolvidable.

La familia al completo confió en Versace para sus looks. Shakira estaba sensacional con su sexy vestido de paillettes dorado y sandalias con plataforma, además de su larguísima melena rizada y un maquillaje muy favorecedor. En esta ocasión hay que decir que sus hijos consiguieron (hasta cierto punto) eclipsarla, ya que sus estilismos no han dejado a nadie indiferente.

Tanto Milan como Sasha iban vestidos de manera idéntica, con un total-look de la colección 'Barocco Kids'. Llevaban una sudadera con capucha (300 euros), pantalones de chándal (250 euros), polo negro con bordado 'Medusa' (150 euros) y unas llamativas zapatillas 'Trigreca' (520 euros). Todo de Versace Kids, con el característico estampado 'Barocco' de color amarillo y el logo de la firma. El precio asciende a 1.220 euros cada uno, es decir, 2.440 euros en total.

Los niños se mostraron felices y no podían estar más orgullosos de su madre. No dejaban de abrazarla y la llenaron de besos, tal y como puede verse en esta imagen. Ya sobre el escenario, la cantante puso a todos en pie durante su actuación, cantando algunos sus grandes éxitos, como Hips Don't Lie, Loba y la Music Session Vol. 53, un tema que dedicó a su ex Piqué y que cantó en español, ondeando la bandera de Colombia.

Además, Shakira hizo historia al convertirse en la primera artista latinoamericana en recibir el 'Video Vanguard Award', uniéndose a una lista de estrellas que incluye a Madonna, David Bowie o Beyoncé. "Quiero dar las gracias a mis padres y a mis hijos, Milan y Sasha, que están aquí animándome y me hacen sentir que mamá puede con todo. Y a mis fans, gracias por ser mi ejército y ayudarme en todas las batallas", dijo en inglés durante su discurso.

Sus looks, al detalle:

