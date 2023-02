La 'edición limitada' de Shakira arrasa: se consuma su venganza a Gerard Piqué en forma de sudadera

El éxito de Shakira en estos momentos es sencillamente brutal. A día de hoy, su última canción que se lanzó el 11 de enero -BZRP Music Sessions, Vol.53 en colaboración con Bizarrap-, no deja de sonar en todo el planeta. Un tema que está dedicado a su expareja Gerard Piqué, con algunas pinceladas a la actual novia de éste, Clara Chía, y que ha batido todos los récords en las plataformas digitales. Pues bien, ahora Shakira ha sorprendido con una acción que ha dejado sin palabras a sus seguidores: el merchandising de la canción con la frase que más reconocimiento ha tenido, 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan'.

Tal y como ella misma ha anunciado en su perfil público, Shakira ha sacado a la venta una sudadera con una de las rimas más potentes del tema, consumando así su 'venganza' a Piqué. La artista colombiana ha desvelado que el diseño, unisex y en color blanco por el momento, pertenece a su sobrina, Isabella Mebarak. La prenda salía este viernes al público, y en pocas horas se agotaban todas las tallas, por lo que han tenido que sacar una segunda tanda, a pesar de que era de "edición limitada" -según había señalado la intérprete de Monotonía-. Este sábado la sudadera ya se encuentra de nuevo disponible en su página web con un precio de 60 dólares, o lo que es lo mismo, alrededor de 55 euros.

Con un fondo blanco, el diseño impreso digitalmente muestra una imagen de la cantante caracterizada como un dibujo animado, recordando al videoclip de la canción, y con la famosa frase en torno a su figura, 'Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan', junto a varios símbolos del dólar. Además, la cantante colombiana también ha posado con la prenda en su perfil público para mostrar a sus seguidores cómo quedaba puesta. No es la primera vez que vemos a Shakira con la sudadera. Ya a finales de enero, las cámaras de los medios de comunicación captaron a la artista con esta prenda, cuando salía al balcón de su casa en Esplugas de Llobregat, en Barcelona, para saludar a sus fans, los cuales durante este tiempo no han parado de apoyarla sin dejarla sola en ningún momento.

Ante este lanzamiento, las redes se han entusiasmado de nuevo con la artista internacional. "Ella sigue facturando" o "enséñame a facturar, Shakira". Incluso había algunos tristes porque a las horas las sudaderas ya se habían terminado: "Drama, que se han agotado. Si fabrican más, facturas más. Piénsalo", lamentaba y le recomendaba otro. Desde que la colombiana sacara la polémica canción el pasado mes de enero, la cantante ha ido dejando multitud de indirectas, entre las que destaca la última de San Valentín, en un vídeo en el que aparecía ella fregando y cantando la canción, I might kill my ex ('Podría matar a mi ex') de SZA. Por su parte, Gerard Piqué y Clara Chía continúan felices, mostrando su amor al mundo entero.