Gerard Piqué se reencuentra con sus hijos en Barcelona tras las contundentes palabras de Shakira en los Grammy Latinos

Gerard Piqué (36) vuelve a estar en el foco mediático tras la exitosa noche de Shakira en los Grammy Latinos, donde se alzó con tres gramófonos dorados nuevos. Una gala muy importante para la cantante que estuvo acompañada por sus dos hijos: Milan y Sasha, de diez y ocho años respectivamente. Los niños se han vuelto a encontrar con su padre en Barcelona, a donde la intérprete colombiana se ha tenido que trasladar para asistir al juicio por seis presuntos delitos contra Hacienda cometidos entre 2012 y 2014.

El exfutbolista del Fútbol Club Barcelona ha estado esperando a que los niños salieran de la casa de la artista de Barranquilla dentro de su coche. Con semblante de lo más serio ha evitado contestar a las preguntas que le han hecho los periodistas allí congregados, e, incluso, ha subido el volumen de la música para así no tener siquiera que escucharlos. Cuando la puerta del garaje de la vivienda se ha abierto, se ha metido dentro sin dar ninguna respuesta.

Con quien sí ha hablado largo y tendido el central ha sido con su buen amigo Ibai Llanos, con el que hizo un directo en Twitch la pasada noche del viernes. El campeón del mundo ha confesado que no sabe nada de lo que sucedió en los Grammy Latinos, ya que se encontraba viajando en el momento de la emisión. “Estaba volando desde Nueva York. Salí de allí a las 7 de la tarde y he llegado a Madrid a las 9 de la mañana y no he podido ver nada”.

Eso sí, se ha tomado a broma la posibilidad de contratar a alguno de los intérpretes que actuaron en este gran espectáculo para la Velada del Año, un torneo de boxeo entre celebrities que Gerard Piqué organiza junto a Ibai Llanos y otros streamers. “No sé, porque después de lo del año pasado está muy alto el listón”.

De la misma manera, aprovechando la amistad y confianza que los une, el influencer ha preguntado a Gerard Piqué sobre las críticas que recibe constantemente y que se ven acentuadas cada vez que Shakira hace una declaración pública sobre su relación de pareja. Unas palabras de odio que al exjugador culé le dan igual, ya que solo le importa lo que piensen sus seres queridos. “Hay una presión brutal a que dirán. Tío no importa lo que digan los demás. Lo único que yo quiero es que mis padres, mis hijos y la gente de mi alrededor se sientan orgullosos de mí”.

Uno de los galardones que Shakira recibió la pasada noche del jueves fue el de Mejor Canción por su colaboración con el productor argentino Bizarrap, un tema que está cargado de indirectas para su ex. Al salir al escenario para recoger el premio, quiso dar las gracias a sus niños por haberle dado la fuerza necesaria para superar su complicada separación. “Les he prometido que van a tener una mamá que va a reír con toda su risa porque se lo merecen”.

Además, prometió que está trabajando en muchas cosas nuevas para satisfacer a su público, puesto que su único objetivo es seguir para delante poniendo punto final a los anteriores capítulos de su vida. “Desde ya estoy pensando en lo que está por venir, en las canciones que voy a escribir, las giras que voy a hacer… Porque como dice un amigo, en el pasado ya no hay nada solo se recuerda el futuro”.

